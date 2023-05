Straßen in Northeim machen Sorgen

Risse und Schlaglöcher

Kaputt: Die Bürgermeister-Peters-Straße in Northeim.

Die Stadt Northeim hat mit desolaten Fahrbahndecken zu kämpfen

Northeim – Viele Durchgangsstraßen in der Kernstadt Northeim befinden sich seit Jahren in einem desolaten Zustand, darunter der gesamte Straßenzug Graf-Otto-Straße/Bürgermeister-Peters-Straße-Wilhelmstraße und auch die Eichstätte. Die Stadtverwaltung verweist auf fehlendes Personal und fehlendes Geld, verspricht aber zumindest teilweise Abhilfe im Spätsommer zu schaffen.

Dabei müsse berücksichtigt werden, dass eine Vielzahl von Baumaßnahmen durch die Landesstraßenbauverwaltung an den durch Northeim führenden Bundesstraßen ausgeführt wurden und werden, heißt es. Die Stadt müsse dann jedes Mal für die Sanierung der Gehwege erhebliche Summen beisteuern, auch personelle Ressourcen würden gebunden.

Hinzu komme, dass der Northeimer Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung eine konsequente Umsetzung seiner Sanierungskonzepte gefahren habe und weiter fahre. Die Folge sei, dass etliche Straßen in den Dörfern und der Kernstadt anschließend saniert werden mussten. Zu nennen seien die Alte Schmiedestraße, Lütjes-Feld und Hagenbergstraße in Schnedinghausen, in Northeim die Richard-Wagner-Straße, Paul-Lincke-Straße und Suadicanistraße sowie in Bühle der Wöhranger und der Kohlhof.

Weiter fänden Ausbaumaßnahmen durch den Kreis statt, mit der Folge, dass ganze Ortsdurchfahrten grundsaniert werden müssten wie in Bühle oder bald in Langenholtensen. Auch hier sei die Stadt mit den Seitenbereichen mit im Boot.

Unabhängig davon verfolge die Stadt Northeim aber das Ziel, schadhafte Straßen im „gegebenen Rahmen“ zu sanieren. Darunter im sogenannten Patchmatik-Verfahren auch die Bürgermeister-Peters-Straße in der Kernstadt. Dabei würden punktuell Risse und Löcher der Straßendecke behandelt und beseitigt. Dies solle auch an der Westlichen Entlastungsstraße, der Friedrich-List-Straße, am Baumschulenweg, am Martinsgraben, an der Hillerser Straße und der Verdistraße passieren. Geplant sei dies für das 3. Quartal 2023.

Ferners sei im Rahmen des engen Finanzspielraums geplant, eventuell noch 2023 auf folgenden Straßen eine Deckensanierung im DSK-Verfahren (DSK= dünne Asphaltschichten im Kalteinbau) auszuführen: Viktoria-Luise-Straße Hollenstedt, Pfarrweg und Hinter dem Kirchhofe Hammenstedt, Teil der Northeimer Straße in Höckelheim, Teile der Bürgermeister-Peters- und Graf-Otto-Straße. (Axel Gödecke)