Telekom baut Glasfaser in Northeim weiter aus

Auch zwei Dörfer dabei

Start zum Aufbau des Glasfasernetzes in der nordwestlichen Innenstadt von Northeim. Den „Startschuss" gaben (von links) Jens Göppert, Rico Grohmann (beide Telekom), Tiefbauamtsleiter Thomas Hunold, Bauamtschef Frederik Alexander Backhaus und Stephanie Stallung (Telekom).

Die Arbeiten der Telekom am Glasfasernetz im Nordwesten Northeims sowie in Hillerse und Höckelheim starten.

Northeim – Rund 3600 Haushalte in der nordwestlichen Kernstadt von Northeim sowie in Höckelheim und Hillerse können in Kürze das Glasfasernetz der Telekom nutzen. Bis Mitte 2024 baut die Telekom in diesem zweiten Bauabschnitt 37 Kilometer Glasernetz und 36 Verteiler, erklärte der Regionalmanager des Unternehmens, Jens Göppert.

Nach Darstellung der Telekom ermöglicht das schnelle Netz Bandbreiten bis ein Gigabit pro Sekunde. „Damit haben die Kundinnen und Kunden einen superschnellen Anschluss für digitales Lernen und Arbeiten sowie Streaming und Gaming – und alles gleichzeitig.“ „Ich freue mich, dass die Arbeiten für den zweiten Abschnitt nun starten“, sagte Northeims Bauamtsleiter Frederik Alexander Backhaus. Schnelle Verbindungen seien ein wichtiger digitaler Standortvorteil.

Diese Bereiche werden angeschlossen

Angeschlossen werden mit dem zweiten Bauabschnitt in der Kernstadt die Haushalte im Bereich zwischen Konrad-Adenauer-Damm und der Bahnlinie Northeim-Hannover nördlich und westlich des Innenstadtbereichs. Außerdem wird grob umrissen der Bereich zwischen Göttinger Straße und Bahnlinie einschließlich der Conti erschlossen. Sultmer und Galgenberg gehören noch nicht dazu, ebenso wenig der Wieter, dafür aber Hillerse und Höckelheim.

Wer einen kostenfreien Anschluss haben möchte, muss nach Darstellung der Telekom selbst aktiv werden. Nur so spare man sich, dass die Straße noch einmal aufgemacht werden müsse. Außerdem würden später rund 800 Euro Anschlussgebühr fällig. Kosten entstünden erst, wenn der Anschluss genutzt werde. Dafür müsse ein Tarif gebucht werden.

Wer zur Miete wohne, müsse lediglich einen Glasfaser-Tarif buchen. Die Telekom kümmere sich dann in Absprache mit dem Besitzer um die Installation der Leitung.

Weitere Infos gibt es bei den Telekom-Shops beziehungsweise Telekom-Partnern, im Internet sowie unter der kostenfreien Hotline 0800/22 66 10 0. Ausgeführt werden die Arbeiten von der Firma Ludwig Freytag aus Oldenburg und Subunternehmen. Ansprechpartner ist Bauleiter Timo Janoski.

Über einen dritten Bauabschnitt mit Sultmer und Galgenberg ist noch nicht entschieden, er ist aber wahrscheinlich. Die Bauarbeiten in der Einbecker Landstraße werden bereits genutzt, um Leerrohre zu verlegen (Hans-Peter Niesen)