Feuerwehr gibt Tipps: So bleibt das Silvesterfeuerwerk sicher

Zum Jahreswechsel beliebt: Wie hier in Northeim wird in der Neujahrsnacht der Himmel wieder bunt. Damit das ohne Verletzungen und Brände vonstattengeht, gibt die Kreisfeuerwehr Tipps.

Damit das Silvesterfeuerwerk in schöner und nicht in schmerzlicher oder gar teurer Erinnerung bleibt, hat die Northeimer Kreisfeuerwehr verschiedene Tipps parat.

Wer sie befolgt, sollte sicher in das neue Jahr starten können. Wir haben die wichtigsten Hinweise nachfolgend zusammengefasst:

• Zu Silvester dürfen nur Feuerwerkskörper gezündet werden, die eine Zulassung der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung haben. Sie erkennt man an der sogenannten BAM-Nummer und dem CE-Kennzeichen.

• Feuerwerk vom Schwarzmarkt hat diese BAM-Nummern nicht und ist nicht nur illegal, sondern auch lebensgefährlich.

• Feuerwerk darf nur gemäß seiner Bestimmung verwendet werden. Das Bündeln mehrerer Feuerwerkskörper oder das Manipulieren kann zur unberechenbaren Gefahr werden.

• Feuerwerkskörper müssen an einem trockenen und kühlen Ort getrennt von möglichen Zündquellen gelagert werden. Kinder sollten aus Sicherheitsgründen keinen Zugang zu dem Feuerwerk haben.

• Raketen und Feuerwerksbatterien müssen sicher stehen und ungehindert senkrecht nach oben starten können. Keinesfalls dürfen Raketen aus der Hand gestartet werden. Zu jedem Feuerwerkskörper gibt es zudem eine Anleitung, die beachtet werden muss.

• Feuerwerk darf nicht auf Personen oder in Menschenmengen gerichtet werden. Es besteht die Gefahr von schweren Verbrennungen sowie Gehörschäden.

• Das Zünden von Feuerwerk in geschlossenen Räumen, sofern es wie Tischfeuerwerk nicht explizit dafür geeignet ist, ist lebensgefährlich.

• Nach dem Anzünden nicht explodierte Feuerwerkskörper sind unbedingt liegen zu lassen. Sie sind nicht berechenbar und könnten jederzeit später explodieren.

• Ein sicherer Umgang mit Feuerwerk ist nicht im betrunkenen Zustand möglich. Das Abfeuern von Silvesterfeuerwerk sollte deshalb nüchternen, volljährigen Personen überlassen werden.

• In der Silvesternacht sollten sämtliche brennbare Gegegenstände von Balkonen geräumt werden. Beispielsweise Altpapier oder trockene Tannenbäume können sich sonst schnell entzünden, wenn sich ein Feuerwerkskörper auf den Balkon verirrt.

• Sämtliche Verbotszonen, beispielsweise rund um Fachwerkhäuser, Krankenhäuser oder Altenheime, sowie komplette regionale Verbote wie in der Altstadt in Bad Gandersheim und den Innenstädten in Einbeck und Northeim sind zu beachten.

• Das Feuerwerk darf nur am 31. Dezember und 1. Januar gezündet werden.

• Bei Bränden oder Verletzungen durch das Feuerwerk ist umgehend der Notruf 112 zu wählen. (kmn)

