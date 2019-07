Trockenheit und Zigarettenkippen? Feuerwehr pausenlos im Einsatz

Wie hier an der Bundesstraße 3 waren zahlreiche Feuerwehren entlang der Straßen im Kreis Northeim im Einsatz.

Die Feuerwehren waren am Montag aufgrund der Trockenheit unzählige Male im Einsatz.

Flächenbrände wurden unter anderem an der Bundesstraße 3 mehrfach in Northeim, Sudheim (Foto) und Vogelbeck, bei Oldershausen, in Hillerse, bei Opperhausen sowie Angerstein gemeldet. Die Feuerwehren hatten zuletzt davor gewarnt, bei der Trockenheit Zigarettenkippen aus dem fahrenden Auto zu werfen.

+ Hier kam es zum Wasserrohrbruch. © Horst Lange

Im Amselstieg in Northeim geriet außerdem eine Hecke in Brand. In der Elsterstraße platze kurze Zeit später zudem eine Wasserleitung.