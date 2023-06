Typisierungsaktion in Northeimer Gymnasium

Von: Svenja Heckerott

Typisierungsaktion am Corvi: (von links) Die Schüler Hanna Bornemann (11b), Esther Sommer (11b) und Max Bierbaum (11c) sowie Susanna Muigg-Lange von der KMSG zeigen wie ein Abstrich gemacht wird. © Svenja Heckerott

Die Schülervertretung des Corvinianum in Northeim sorgte für eine Typisierungsaktion. Schüler, Lehrkräfte und Eltern konnten sich als Stammzellenspender für Leukämie-Patienten registrieren lassen.

Northeim – Das kleine Stäbchen befindet sich in einem Röhrchen. Es liegt zusammen mit dem auszufüllenden Formular in einer Tüte auf dem Tisch. Im Northeimer Gymnasium Corvinianum gab es am Montag eine Typisierungsaktion. Die öffentliche Veranstaltung, welche in Kooperation mit der Knochenmark- und Stammzellenspenderdatei (KMSG) der Universitätsmedizin Göttingen stattfand, gab Schülern, Lehrkräften und Bürgern die Möglichkeit, sich für die Spenderdatei registrieren zu lassen. 120 Personen kamen laut der Organisatoren zum Corvi und entschieden sich für diesen Schritt.

Wer sich entschließt, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen, muss das Stäbchen nur aus dem Röhrchen nehmen und damit zehnmal auf beiden Seiten in der Mundhöhle hoch und runter streichen. Das Verfahren ist kurz und schmerzlos und doch bewirkt es viel – es kann Leben retten. Mit der Registrierung in der Stammzellenspenderdatei kann Leukämie-Patienten weltweit geholfen werden. Für Erkrankte ist eine Spende oft die letzte Chance auf ein Überleben, teilt die KMSG mit.

Ins Leben gerufen wurde die Aktion von der Initiative des Schülers Christopher Kriete aus der Schülervertretung. Kriete nahm bereits im Vorjahr an der Typisierungsaktion anlässlich der Erkrankung von Ingrid Wertheim in Katlenburg teil und ließ sich registrieren. Er nahm Kontakt zu der KMSG auf und sorgte dafür, dass eine entsprechende Aktion im Corvi stattfindet. Am Aktionstag zeigen sich die Veranstalter, Schüler Christopher Kriete und Susanna Muigg-Lange von der KMSG zufrieden. „Die Veranstaltung wurde perfekt vorbereitet“, sagt Muigg-Lange. Wie sie erklärt, gab es zwei Wochen vor der Typisierungsaktion einen Informationsvortrag für die Schüler des 10., 11. und 12. Jahrgangs, die mit ihrem Alter für eine Registrierung in Frage kamen. Nach Bedenkzeit und Rücksprache mit den Eltern zeigten sich viele offen und bereit für den Schritt.

Nach Muigg-Langes Angaben dürfen sich alle im Alter von 16 bis 50 Jahren, die ein Körpergewicht von mindestens 50 Kilogramm haben und gesund sind, registrieren lassen.

„Wichtig ist jedoch, dass man sonst noch nirgendwo anders als Stammzellspender registriert ist“, so Muigg-Lange. Obwohl es in Deutschland viele kleinere Spenderdateien wie die KMSG, gebe, werde jede Registrierung automatisch auch in das System des Zentralknochenmarkregisters in Ulm weitergeleitet, heißt es. Doppelte Registrierungen sorgen dafür, dass der Suchprozess nach passenden Spendern verlangsamt wird.

Die Schüler des Corvi kennen diese Information. Viele von ihnen entscheiden sich am Montag für eine Registrierung. Hanna Bornemann sagt: „Die Sache ist wichtig. Ich verstehe nicht, warum man sich nicht registrieren lassen sollte.“ Und ihr Kamerad Espen Adloff ergänzt: „Vor allem tut es auch nicht weh. Es hat nur Vorteile.“ Dieser Meinung schließt sich auch Schülerin Julia Ullmann an. Sie finde es toll, dass die Typisierungsaktion an ihrer Schule stattfindet. Weiter seien Vorurteile und Ängste, beispielsweise dass eine Spende mit großen Schmerzen verbunden sein muss, genommen worden. „Man muss nicht viel machen, um etwas zu bewirken,“ betont Ullmann.

Wie schnell dieser Fall, etwas zu bewirken, eintreten kann, erfährt ausgerechnet Christopher Kriete. Zufällig erfuhr der Schüler im Rahmen der Typisierungsaktion, dass er als möglicher Spender für einen Patienten in Frage kommen könnte.

„Ich bin aufgeregt, besonders weil ich mich vor einem Jahr erst registriert habe und so schnell nicht damit gerechnet habe.“ Nun heißt es für den Schüler abwarten, denn bis jetzt komme er zu 20 Prozent als Spender in Frage und es müssten weitere Untersuchungen gemacht werden, um herauszufinden, ob es tatsächlich zur Spende kommen könnte, teilt Kriete mit. Die Schülervertretung hat mit der Aktion am Montag die Grundbausteine für weitere Typisierungsaktionen gelegt. Es sei geplant, die Aktion alle zwei Jahre zu wiederholen, heißt es. Wer die diesjährige Typisierungsaktion verpasst hat, hat noch immer die Möglichkeit sich unter kmsg.umg.eu für eine Registrierung zu melden. Nach Angaben der KMSG, sei zwar jede Typisierung mit einem Laboraufwand von 50 Euro verbunden. Jedoch würden die Kosten durch Spenden finanziert werden. (Svenja Heckerott)