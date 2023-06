Schüler organisieren Typisierungstag im Northeimer Gymnasium

Von: Axel Gödecke

Teilen

Werben für den Typisierungstag im Corvi: Fabio Peter, Emely Keilmann, Christopher Kriete, Elias Archontidis, Volkan Güney (alle Schülervertretung), Susanna Muigg-Lange, Rebecca Recknagel (beide KMSG) und Christoph Dönges (Schulleiter). © marco wolff/Corvi/nh

Mit einer besonderen Hilfsaktion macht die Schülervertretung (SV) des Northeimer Gymnasiums Corvinianum von sich Reden.

Northeim – Am Montag, 26. Juni, findet im Forum der Schule von 9 bis 15 Uhr eine öffentliche Typisierungsaktion in Kooperation mit der Knochenmark- und Stammzellenspenderdatei (KMSG) der Universitätsmedizin Göttingen statt.

Mit der Registrierung in der Stammzellenspenderdatei werde vielen Leukämie-Patienten weltweit geholfen, eine passende Spenderperson zu finden. Eine Stammzellenspende sei für die Erkrankten oft die letzte Chance auf ein Überleben, heißt es in der Mitteilung der SV.

Eingeladen zum Spendentag, bei dem lediglich ein Wangenabstrich zur Bestimmung der Gewebemerkmale erfolgt, seien alle Personen im Alter von 16 bis 50 Jahren (bitte Körpergewicht nicht unter 50 Kilogramm).

Teilnehmen kann jeder, der gesund und nicht schon bei einer anderen Stammzellenspenderdatei registriert ist. Für Spender zwischen 16 und 18 Jahren bedarf es des schriftlichen Einverständnisses der Eltern.

„Als ich mich letztes Jahr bei der Typisierungsaktion anlässlich der Erkrankung von Frau Wertheim in Katlenburg registrieren ließ, kam ich mit einer Mitarbeiterin der KMSG ins Gespräch und dachte direkt: So eine Aktion könnte man auch mal am Corvi machen“, erläutert Schüler Christopher Kriete, Organisator der Aktion und Mitglied der Schülervertretung zur Intention. „Es freut mich natürlich sehr, dass diese jetzt stattfindet und dass die Schule uns dabei unterstützt“, fährt er fort.

In der vorigen Woche habe es für die Jahrgänge 10 bis 12 des Corvinianums eine Infoveranstaltung zum Thema auch mit Vertretern der Knochenmark- und Stammzellenspenderdatei Göttingen (KMSG) gegeben, organisiert von der Schülervertretung. Diese sei auf viel positive Resonanz gestoßen, so Kriete.

„Jetzt hoffen wir, dass sich nicht nur viele Schüler und Eltern typisieren lassen, sondern, dass auch viele weitere Bürger am kommenden Montag ins Corvi kommen.“ Das wäre ein erster Schritt, ein „potenzieller Lebensretter“ zu werden, so Kriete.

Typisierungsaktionen seien generell für alle, die sich registrieren lassen, kostenlos. Jede Typisierung sei zwar mit einem hohen Laboraufwand verbunden, der bei rund 50 Euro pro Abstrich liege.

Diese Kosten würden allerdings durch Spenden finanziert. Auch Geldspenden seien daher echte Lebensspenden, heißt es dazu von der KMSG.

Das Team der KMSG steht bei der Typisierungsaktion am Montag, 26. Juni, von 9 bis 15 Uhr im Northeimer Gymnasium auch für Fragen zur Verfügung. (Axel Gödecke)

kmsg.umg.eu