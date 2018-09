A7-Sperrung bei Echte: Über 20 Kilometer Stau 

Die Folge des Staus: An Knotenpunkten, wie an der Lindenbergkreuzung in Echte, staut sich der Verkehr über Kilometer zurück.

Northeim/Imbshausen/Echte. Die Autobahn 7 ist noch bis einschließlich Sonntag, 16 Uhr, zwischen Echte und Seesen in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Das sorgt für lange Staus.

Aktualisiert um 17.12 Uhr - Auch am späten Samstagnachmittag war die Stau-Situation unverändert. Dass die Vollsperrung der A7 in der Region nicht ohne längere Wartezeiten verlaufen würde, das war aus Erfahrung abzusehen. Seit dem Samstagmorgen sorgt der Verkehr aber für Situationen, die verschiedene HNA-Leser mehrfach als "Chaos" bezeichnen.

Das Problem wird anhand der nackten Zahlen ziemlich deutlich: Gegen 10.30 Uhr stand der Verkehr Richtung Hannover auf zwölf Kilometern. In der Gegenrichtung waren es fünf Kilometer. Ein ähnliches Bild gibt es auf der Bundesstraße 248. Während sie von Seesen Richtung Echte nur voll ist, steht der Verkehr von Northeim nach Echte ab Imbshausen zeitweise komplett. So dauert die Fahrt von Imbshausen nach Echte zwischenzeitlich 30 Minuten - sonst sind es nur drei. In Echte selbst ist die B248 für Autofahrer, die nicht zum Autobahnverkehr gehören, zeitweise nicht passierbar.

+ Queren schwer möglich: Der Stau bringt den innerörtlichen Verkehr wie hier in Echte zum Erliegen. © Leserbild: Richter

Polizei regelt Verkehr an Lindenbergkreuzung

Am Knotenpunkt Lindenbergkreuzung in Echte sowie der benachbarten Autobahnabfahrt Echte waren am frühen Samstagabend drei Polizeistreifen von der Polizei Bad Gandersheim sowie der Autobahnpolizei Göttingen im Einsatz. Sie ersetzen die Ampelanlage, die für massiven Rückstau gesorgt hatte und regeln händisch den Verkehr. Im Einsatz ist auch die Motorradstaffel der Polizei.

Das Eingreifen der Polizei sorgt für eine deutliche Entlastung der Bundesstraße 248. Auf anderen Umleitungsstrecken wie beispielsweise der B64 ging es stellenweise aber auch am Samstagnachmittag nur mit Schritttempo voran.

Der Stau auf der A7 war zwischenzeitlich auf 25 Kilometer insgesamt auf der Autobahn angewachsen. Da es in Fahrtrichtung Kassel in Höhe Rhüden am Samstagnachmittag einen Unfall gegeben hatte, betrug die Wartezeit zwischenzeitlich zwei Stunden. Die Stau-Länge auf den Bundesstraßen konnte am Samstagnachmittag nicht beziffert werden.

Das Lkw-Fahrverbot, das insbesondere die Ortschaft Edesheim entlasten soll, hat nach Auskunft eines Edesheimer HNA-Lesers nur bedingt Wirkung gezeigt. Wieder rollten die Laster durch den Ort - allerdings nicht so erheblich, wie noch vor der Sperrung für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen.

Brückenabriss ist Ursache

Grund für die Sperrung ist die Einrichtung eines 4+0-Verkehrs sowie der Abriss einer Brücke. Während der Arbeiten steht die Park- und WC-Anlage Schwalenberg in beiden Richtungen nicht zur Verfügung.

Umleitungsempfehlung

Autofahrer werden gebeten, die beschilderten Umleitungsstrecken zu nutzen. Das sind in Fahrtrichtung Hannover ab Echte die U15 bis zur Anschlussstelle Seesen sowie in Fahrtrichtung Kassel ab Seesen die U64a bis zur Anschlussstelle Northeim-Nord.

Auffahrunfall auf der B248 bei Kalefeld

Auf der B248 kam es zu einem Auffahrunfall: Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte den aufgrund der A7-Sperrung stockenden Verkehr auf der Bundesstraße zu spät und fuhr am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr auf einen vor ihm stehenden Wagen auf. Dieser wurde wiederum auf ein drittes Auto geschoben. Insgesamt entstand ein Schaden von 4500 Euro, das meldet die Polizei. Der Unfallverursacher wurde verwarnt.