Unbekannter versucht in Northeim in Mehrfamilienhaus einzubrechen

Northeim. Mit einem gescheiterten Wohnungseinbruch beschäftigt sich zurzeit die Polizeiinspektion Northeim. Laut Polizeibericht versuchte eine unbekannte Person am Sonntag im Zeitraum von 15 Uhr bis 20.40 Uhr in ein Mehrfamilienhaus am Entenmarkt Ecke Rathausgasse in Northeim einzubrechen.

Der Täter wollte sich durch ein Fenster Zutritt zu dem Haus verschaffen, scheiterte jedoch. Es wurde somit nichts entwendet. Insgesamt entstand durch den Einbruchsversuch ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas auffälliges beobachtet haben oder Hinweis zu einer verdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05 55 1/7 00 51 15 in Verbindung zu setzen. (ykr)