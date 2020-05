Unfall beim Abbiegen: zwei Verletzte, 10 000 Euro Schaden

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 3 nahe Sudheim ist am Donnerstagmorgen ein Schaden von insgesamt 10 000 Euro entstanden.

Die beiden beteiligten Autofahrer wurden verletzt und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser in Northeim und Göttingen. Laut Polizei Northeim war ein 52-jähriger Autofahrer aus Osterode gegen 8.10 Uhr von der Kreisstraße aus Richtung Levershausen kommend nach links auf die B 3 abgebogen und hatte dabei die Vorfahrt einer 55-jährigen Autofahrerin übersehen, die in Richtung Northeim unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Weil nach dem Unfall zunächst ein Fahrzeugbrand vermutet worden war, wurden die Feuerwehren aus Northeim, Sudheim und Bühle alarmiert. Die Vermutung bestätigte sich jedoch nicht, die Einsatzkräfte streuten die ausgetretenen Betriebsstoffe ab. Die Bundesstraße war danach über eine Stunde voll gesperrt.