Unfall: Zwei Verletzte in Northeim

Ein Verkehrsunfall ereignete sich Freitag gegen 15 Uhr im Kreuzungsbereich der westlichen Entlastungsstraße Ecke Lange Straße in Northeim.

Aus bislang unklarer Ursache waren zwei Autos zusammengestoßen. In einem der beiden Fahrzeuge wurden zwei Personen verletzt, in dem anderen Unfallfahrzeug eine Person. Alle wurden mit einem Rettungswagen in die Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim gebracht.

Infolge des Unfalls liefen aus beiden Fahrzeugen Betriebsstoffe aus. Diese wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr Northeim mit Bindemittel abgestreut. Die Fahrbahn wurde während des Einsatzes und der Unfallaufnahme halbseitig von der Polizei gesperrt.

Nachdem die beiden Fahrzeuge von Abschleppunternehmen abgeholt worden waren, wurde die Unfallstelle von einer Ölbeseitigungsfirma gereinigt. Die genaue Höhe des Schadens ist bisher noch nicht bekannt.