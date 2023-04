Frau verschwindet aus Northeimer Pflegeeinrichtung und taucht in Neustadt wieder auf

Von: Kathrin Plikat

Eine 60-Jährige aus einer Northeimer Pflegeeinrichtung ist überraschend in Neustadt am Rübenberge wieder aufgetaucht (Symbolbild). © picture alliance/dpa

Eine unbemerkt aus einer Northeimer Pflegeeinrichtung verschwundene Frau hat am Donnerstag für eine groß angelegte Suchaktion in Northeim geführt. Mittags tauchte die Frau jedoch zum Glück wieder auf - allerdings in Neustadt am Rübenberge.

Wie die Frau von Northeim in die nördlich von Hannover gelegene Stadt gelangt ist, konnte die Polizei noch nicht ermitteln. Man gehe aber davon aus, dass sie mit dem Zug dorthin gefahren ist. Bei der Suche nach der Frau, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, habe man sich zunächst auf den Bereich Northeim konzentriert.

Doch schon mittags konnte die Suche nach der 60-Jährigen zum Glück eingestellt werden – die Frau war in der Zwischenzeit in Neustadt aufgetaucht. Dort hatte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei die Frau, die mit einem Rollator unterwegs war, aufgrund eines Fahndungsaufrufs erkannt. Weil die 60-Jährige unterkühlt war, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an. (kat)