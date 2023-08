Martin-Luther-Grundschule: Eltern beschweren sich über Kontrolle an neuer Elternhaltestelle

Von: Kathrin Plikat

Ein Bild von Anfang 2023: An der Northeimer Martin-Luther-Schule - hier ein Blick in die Schillerstraße - war es zu Schulbeginn oft zu chaotischen Zuständen gekommen. Eine Eltern-Haltestelle soll jetzt dort für Abhilfe sorgen. © Jelinek

Mehrere Verstöße stellte die Polizei am Donnerstagmorgen zum Schulbeginn nach den Sommerferien bei einer Kontrolle zusammen mit dem Ordnungsamt an der Martin-Luther-Grundschule in Northeim fest. Einige Eltern beschwerten sich über die Kontrolle.

Northeim - Laut Polizei-Sprecher Sven Wolf hätten viele Eltern die Anfang der Woche freigegebene Elternhaltestelle (HNA -berichtete) vorschriftsmäßig genutzt. Einige Eltern mussten laut Wolf aber auf die richtige Nutzung hingewiesen werden. Denn diese sei lediglich zum Aus- oder Einsteigen der Kinder gedacht. Das Parken, um die Kinder anschließend zum Haupteingang der Schule zu bringen, sei nicht gestattet.

In der Schillerstraße war es am Montag wie schon in der Vergangenheit erneut zu Verkehrsbehinderungen durch Eltern gekommen, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht haben. Laut Wolf wurden die Eltern mündlich verwarnt.

Eine „Handvoll Eltern“ hätten jedoch ihren Unmut über die Vorschriften und die Kontrolle geäußert. Polizei und Ordnungsamt kündigten aber an, dass künftig an der Martin-Luther-Schule weitere Kontrollen zu Schulbeginn und zu den Abholzeiten nach Schulschluss stattfinden werden.

Bei der Kontrolle am Donnerstag hätten die Polizeibeamten zudem bemerkt, dass einige Kinder in den Fahrzeugen der Eltern nicht richtig gesichert waren. Wolf: „Ein Umstand, der schwerwiegende Verletzungen bei Verkehrsunfällen nach sich ziehen kann.“ (kat)