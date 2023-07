Via Niedersachsen: Autobahnbrücke bei Northeim wurde exakt nach Plan gebaut

Kein Baufehler

+ © Jelinek, Hubert Unter der neuen Autobahnunterführung zwischen Wiebrechtshausen und Edesheim muss die Kreisstraße tiefergelegt werden. © Jelinek, Hubert

Via Niedersachsen: Absenkung der Kreisstraße bei Northeim war geplant.

Northeim - Die Firma Via Niedersachsen legt nach der Berichterstattung in der HNA über die notwendige Absenkung der Kreisstraße im Bereich der Autobahnunterführung zwischen Wiebrechtshauen und Edesheim (wir berichteten) noch einmal Wert auf die Feststellung, dass bei der Konstruktion des Autobahnabschnitts kein Baufehler vorliege.

Vielmehr sei bereits in der Entwurfsplanung schriftlich vermerkt gewesen, dass die Kreisstraße 404 abzusenken und neu zu trassieren war, also sowohl in Bezug auf die Lage als auch auf die Höhe erneuert werden musste.

Dass die Unterkante der neuen Brücke niedriger als das ehemalige Brückenbauwerk gebaut wurde, sei folglich nicht falsch gewesen, sondern entspreche exakt dem, was geplant gewesen sei. (Niko Mönkemeyer)