Poetry Slam in Northeim: Viel Applaus für gedichtete Gefühle

Von: Axel Janßen

Die Teilnehmer des Poetry Slams: Von links Hewalla Hebel, Serhan Akcam, Dana Junge, Maria Eggers, Daniel Hehn, Eduard Dumitrica, Lola Pallmann, Samir Said Haji, Josefine Evers, Doriana Isufi, Darja Salzmann, Josephine Evers, Laura Halili, Luana Schwarz, Carlos Aßmann, Estella Fuchs, Isabel Ernst, Jana Strunk und Chef-Coach Felix Römer. © Axel Janssen

Ein enthusiastisches Publikum hatten 18 Schülerinnen und Schüler beim Poetry-Slam des Stadthallen-Fördervereins.

Northeim – Die Jung-Dichter aus den zehnten Klassen der KGS Moringen, der BBS 1 Northeim und des Gymnasiums Corvinianum waren wie 300 andere Schüler in den vergangenen Monaten von renommierten Poetry-Slammern trainiert worden und durften als Beste ihrer Klassen ihre Texte vor großem Publikum vortragen.

Für ein volles Haus mit 500 Zuschauern dankte Organisatorin Sylvia Ernst vom Stadthallen-Förderverein den beteiligten Schulen, den vielen im Wettbewerb engagierten Lehrern und den Sponsoren. Rebecca Schmidt, an der erstmalig teilnehmenden BBS1 für Wirtschaft und Deutsch tätig, lobte die gute Zusammenarbeit der Schüler: „Es gab keinerlei Rivalität, sondern einen gemeinsamen Spirit aller Teilnehmer“.

Und so gab es am Ende auch nicht einen, sondern gleich vier Gewinner: Das Publikum durfte per Klatsch-Votum je einen Vortragenden aus vier Gruppen bestimmen, was Moderator Felix Römer mehrfach in Schwierigkeiten brachte: „Es waren immer knappe Entscheidungen. Es gibt daher eigentlich keine Gewinner, denn jeder, der hier auf der Bühne steht, ist bereits ein Gewinner, der mit seinem Text Emotionen vorträgt. Wenn euer Favorit nicht gesiegt hat, geht zu ihm und sagt ihm, wie toll ihr ihn fandet“, appellierte Römer an die Zuschauer, mit den Slammern über ihre Texte zu sprechen.

In der ersten Gruppe setzte sich Dana Junge neben Hewalla Hebel, Eduard Dumitrica, Estella Fuchs und Josephine Evers mit einem Text über ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter durch. Überhaupt hatten viele Teilnehmer sehr werte-orientiert gedichtet, wie Katja Rott vom Corvinianum feststellte: „Offenbar hat Corona die Familien zusammengebracht“. Sehr viel Selbstreflexion zeigte sich in der zweiten Gruppe mit Laura Halili, Isabelle Ernst, Daniel Hehn, Serhan Akcam und Maria Eggers, in der sich Daniel Hehn mit einem deftigen Text über das Schulsystem viel Sympathie beim Publikum erklatschte.

Mit starken feministischen Sätzen trat Darja Salzmann auf die Bühne. Sie erinnerte an die Iranerin Mahsa Amini, die beim Kampf um ihre persönliche Freiheit in ihrer Heimat im Polizeigewahrsam starb. Salzmann, Schülerin des Gymnasiums Corvinianum, erhielt am Ende den lautesten Applaus der Gruppe mit Luana Schwarz, Jana Strunk und Carlos Aßmann.

Ganz großen Beifall erhielt Samir Said Haji, Schüler der BBS 1, der seine Gefühle nach der Vertreibung aus seinem Heimatland Syrien beschrieb und in der vierten Gruppe Gruppe mit Lola Pallmann, Ida Svensson und Doriana Isufi siegte.

Am Poetry Slam teilgenommen hatten eine zehnte Klasse der KGS Moringen, mehrere zehnte Klassen der BBS 1 und alle zehnten Klassen des Corvinianums. (zaj)