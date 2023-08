Viele haben im Landkreis Northeim die Bäume im Blick

Von: Olaf Weiss

Baumstumpf an der Bundesstraße 248 zwischen Imbshausen und Echte: Dieser und ein weiterer Baum der Allee waren beim jüngsten Unwetter umgestürzt. © Olaf Weiss

Die Landesstraßenbaubehörde kontrolliert zweimal im Jahr Bäume an Bundes- und Landesstraßen.

Bad Gandersheim / Northeim – Zahlreiche Sturmschäden in diesem Sommer zeigen: Haben Bäume ihr volles Laub, sind heftige Böen beispielsweise bei einem Gewitter für sie eine große Gefahr. Nicht immer können sie dem Sturm trotzen. Äste brechen ab oder ganze Bäume stürzen um. Wie die Landesstraßenbaubehörde in Bad Gandersheim die Bäume an Bundes-, Landes und Kreisstraßen kontrolliert, ob sie möglichst sicher sind, in Fragen und Antworten:

Wie oft finden Kontrollen statt?

Nach Mitteilung der Behörde wird zweimal im Jahr kontrolliert, einmal, wenn die Bäume kein Laub tragen, und einmal, wenn sie Blätter haben. Außerdem gibt es zusätzliche Kontrollen beispielsweise nach Stürmen, Baumunfällen oder wenn es größere Bauarbeiten in der unmittelbaren Nähe eines Baums gegeben hat. Außerdem haben die Mitarbeiter der Straßenmeistereien die Straßenbäume bei ihren Streckenkontrollen im Blick. Auch gibt es sogenannte Baumschauen zusammen mit der Polizei, der jeweiligen Verkehrs- und Naturschutzbehörde. Zusammen werden Bäume begutachtet, von denen eine mögliche Gefahr für den Straßenverkehr ausgeht, und dann entschieden, was mit dem Baum passieren soll.

Ist angesichts der steigenden Zahl von Extremwetterlagen vorgesehen, häufiger zu kontrollieren?

Zusätzliche Kontrollen seien in Zukunft nicht auszuschließen, sagt Behördensprecher Henrik Hoppmann. Die Landesstraßenbaubehörde richte sich bei den Kontrollen nach den Vorgaben der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL). Das sei ein bundesweit anerkanntes Gremium aus Fachleuten. Diese geben ein Regelwerk für die Baumkontrollen vor, das regelmäßig aktualisiert werde, um auf Extremwetterlagen besser reagieren zu können.

Wer kontrolliert?

Die Mitarbeiter, die die Bäume kontrollieren, haben eine spezielle Ausbildung zum Baumkontrolleur absolviert. Sie nehmen regelmäßig an Schulungen zur Baumphysiologie, Zustands- sowie Schadensbildern teil, erklärt Behördensprecher Henrik Hoppmann.

Findet nur eine Sichtkontrolle statt?

„In der Regel handelt es sich um Sichtkontrollen“, sagt Hoppmam. Verdachtsfälle und Bäume, die einen gewissen Schaden aufweisen, werden in ein Baumkataster aufgenommen. Bei Bedarf ziehe die Behörde auch externe Fachleute zurate.

Worauf haben die Baumkontrolleure insbesondere ein Auge?

Ihre Aufgabe ist vor allem eine Baumkontrolle auf Stand- und Bruchsicherheit. Auch müssen sie darauf achten, dass „das Lichtraumprofil eingehalten ist“, also keine Äste so über die Fahrbahn ragen, dass sie beispielsweise Lastwagen behindern.

Werden Bäume, an denen Schäden festgestellt werden, gefällt?

Nicht unbedingt. Das richtet sich nach den festgestellten Schäden. Sind diese nicht so groß, finden Pflegemaßnahmen wie das Herausschneiden schadhafter Äste statt. Nur bei gravierenden Schäden werde ein Baum gefällt. „Falls wir entscheiden, dass ein Baum saniert oder gefällt werden muss, stimmen wir dies mit den Unteren oder Oberen Naturschutzbehörden ab“, betont der Behördensprecher. „Bei Gefahr in Verzug dürfen die Arbeiten dabei auch außerhalb der Schnittsaison erfolgen.“ (Olaf Weiss)