Mediensucht bei Kindern im Kreis Northeim hat zugenommen

Von: Rosemarie Gerhardy

Arbeiten im Netzwerk Jugendschutz: (von links) Kimberly Zajonz, Lisa König (beide Lukas-Werk) und Antonia Wloch vom Landkreis. © Rosemarie Gerhardy

Corona und der Lockdown haben den Zugang zu Medien für Kinder und Jugendliche vereinfacht, waren sogar notwendig. Auch Grundschulkinder nutzen seitdem verstärkt Smartphone und Tablet.

Northeim – Was zu Pandemiezeiten erforderlich war, hat aber Folgen. Denn nicht allen Kindern und Jugendlichen gelingt der Weg zurück in die Normalität, hier gelte es rechtzeitig einzugreifen, damit die vermehrte Mediennutzung nicht zur Sucht werde, betonen Antonia Wloch vom Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz des Landkreises sowie Kimberly Zajonz und Lisa König vom Northeimer Lukaswerk.

Sie arbeiten gemeinsam mit Thomas Sindram vom Präventionsteam der Northeimer Polizei im Netzwerk „Jugendschutz – und Du?“ zusammen. Zudem seien während der Pandemie zum Teil soziale Fähigkeiten nicht erlernt worden oder verloren gegangen, berichten sie aus ihrer Praxis in der Präventionsarbeit.

Die DAK-Gesundheit hat jüngst eine Studie zum Thema Mediensucht veröffentlicht. Das Ergebnis: Rund 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche nutzen deutschlandweit Gaming, Social Media oder Streaming problematisch, das heißt, sie sind von einer Sucht gefährdet oder bereits betroffen. Im Bereich Social Media verdoppelte sich die Mediensucht von 3,2 auf 6,7 Prozent mit rund 350.000 Betroffenen.

„Gerade ploppen viel Probleme in den Schulen auf“, berichtet auch Wloch. Die Anfragen an das Netzwerk nach Präventionsangeboten sei extrem gewachsen. Inzwischen gebe es monatelange Wartezeiten. Denn es mehrten sich verstärkt auch Anfragen von Grundschulen. Die wichtigsten Themen seien aktuell Mediensicherheit und -konsum, Mobbing, E-Zigaretten, E-Shishas, Cannabis-Konsum und Alkoholprävention.

Inzwischen haben Kinder ab der dritten Klasse in der Regel ein Smartphone, ab der fünften Klasse seien sie voll digitalisiert. Da verschwimmen oft die Grenzen zwischen Außenwelt und digitaler Welt, so Zajonz. Sie betont, dass, um von einer Sucht zu sprechen, die Symptome aber zwölf Monate bestehen müssten, ansonsten sei es zunächst eine Phase. Aber auch hier sollte man rechtzeitig gegensteuern.

Sie empfiehlt Eltern, rechtzeitig Medienregeln aufzustellen und den Konsum zu beschränken. Wichtig sei dabei aber immer auch das Gespräch mit Kindern und Jugendlichen. Zajonz rät Eltern zudem, sich anzugucken, was ihre Kinder im Netz machen, welche Spiele sie spielen und welche Social Media Plattformen sie nutzen.

Kinder und Jugendlichen suchten sich zum Teil Anerkennung im Netz. Das Sammeln von Herzchen für ein Foto bei Instagram gehöre ebenso dazu wie ein Erfolg bei einem Computerspiel. Zudem hätten Kinder und Jugendliche oft auch Sorge, etwas im Netz zu verpassen, wenn Neues über Youtube, Instagram oder Tiktok verbreitet würde.

Lisa König nennt einige Hinweise, die bei Eltern die Alarmglocken klingeln lassen sollten: Gibt es einen Kontrollverlust über Zeit und Raum, werden Pflichten vernachlässigt, wird nachts nicht mehr geschlafen, werden andere Interessen außerhalb des Internets vernachlässigt.

Keine Smart-Watch in die Schultüte

Mit Sorge sieht das Präventionsteam auch eine neue Entwicklung, immer mehr Kinder würden zur Einschulung eine Smart-Watch geschenkt bekommen. Diese führe zur Ablenkung und zu Unruhe und auch das Überwachen des Standortes per Smart-Watch sehen sie kritisch. „Die Kinder haben dann keine Privatsphäre mehr, Eltern müssen auch Vertrauen und loslassen können.“ Einige Grundschulen hätten Smart-Watches inzwischen schon verboten.



Im Rahmen der Präventivarbeit bietet das Netzwerk „Jugendschutz – und Du?“ auch Online-Elternabende an. Die Resonanz mit bis zu 100 Teilnehmern sei sehr gut, so Antonia Wloch vom Landkreis Northeim. Für den 20. September sei ein weiterer zum Thema „digitales Kinderzimmer geplant“. Zudem würden auch Info-Briefe an Eltern versandt. (Rosemarie Gerhardy)