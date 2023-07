Umschulung: Von der Schneiderei in den Kindergarten

Von: Axel Gödecke

Teilen

Fertig mit der Umschulung: Anke Duve aus Bishausen (links) und Sabrina Sommer aus Opperhausen (rechts) haben ihre Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin erfolgreich abgeschlossen. Andreas Watznauer von der Arbeitsagentur gab Unterstützung. © Axel Gödecke

Ein neues Umschulungs-Angebot der Arbeitsagentur – auch mit Teilnehmerinnen aus dem Kreis Northeim – hat nach einem Jahr ein erfolgreiches Ende gefunden.

Northeim – 13 Frauen haben in verkürzter Form die Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin absolviert und die Prüfung bestanden. Unter ihnen auch die ehemaligen Wilvorst-Näherinnen Anke Duve (41) aus Bishausen und Sabrina Strommer (39) aus Opperhausen.

Beide waren mit der Schließung der Northeimer Wilvorst-Näherei im Frühjahr 2021, wie über 100 andere Arbeitnehmerinnen auch, arbeitslos geworden und kamen zunächst in einer Transfergesellschaft unter, in der es um berufliche Neuorientierung ging.

Den Wunsch, beruflich etwas mit Kindern zu machen, hatten die beiden Frauen, die mittlerweile selbst Mütter sind, eigentlich schon als Jugendliche. Sabrina Strommer: „Ich hatte sogar schon einmal eine Ausbildung zur Erzieherin begonnen, doch dann bin ich umgeschwenkt in die Lehre bei Wilvorst.“ Auch Sabrina Stromer wollte eigentlich Erzieherin werden, doch in den 1990er-Jahren hätten viele Erzieherinnen keinen Job gefunden.

Heute ist die Lage anders: Mitarbeiter in Kindertagesstätten, und dazu gehören die Sozialpädagogischen Assistentinnen, werden händeringend gesucht, wie Andreas Watznauer, Koordinator Fort- und Weiterbildung in der Arbeitsagentur Göttingen, bestätigt. Auch deshalb habe die Agentur diesen Beruf in den Fokus für Umschulungsangebote genommen.

Problematisch gestaltete sich Watznauers Worten allerdings die Suche nach einer Schule, die die Ausbildung in verkürzter, einjähriger (statt der normalen zweijährigen) Form anbietet, da bis dato nur eine verkürzte Umschulung gefördert werden konnte. Seit diesem Jahr ist auch die zweijährige schulische Ausbildung als bezahlte Umschulung möglich, zum Beispiel an der BBS in Einbeck.

Die Berufsbildende Schule in Osterode war die erste, die die einjährige Form anbot. Deshalb starteten 13 Frauen aus dem Agenturbereich dort im März 2022, darunter auch fünf Ex-Mitarbeiterinnen aus der Wilvorst-Näherei im Alter zwischen 35 und 56.

„Alle 13 haben bestanden“, freut sich Agenturpressesprecherin Christine Gudd: „Acht haben bereits eine Arbeitsstelle in Kitas in der Tasche, fünf legen noch zwei Jahre drauf und machen die Anschlussausbildung zur Erzieherin.“ Zu denen, die jetzt im Kindergarten anfangen, gehört Anke Duve. Die Bishäuserin hat einen Vertrag in der evangelischen Kita Sudheim und ist glücklich: „Da bin ich schon als Kind selbst hingegangen, und damals dachte ich schon, du willst auch mal Kindergartentante werde. So schließt sich der Kreis.“

Sabrina Strommer hängt dank finanzieller Unterstützung durch „Aufstiegsbafög“ noch zwei Jahre dran und will Erzieherin werden. „Dann hoffe ich, in der bis dahin fertigen neuen Krippe in Opperhausen anfangen zu können.“ Duve und Strommer sind sich einig: „Das Ganze war zwar schon anstrengend, weil man gleich ins zweite Ausbildungsjahr geworfen wird, doch man weiß ja, wofür man es getan hat.“ (Axel Gödecke)