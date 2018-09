Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte bei Unfall in Northeim

Kollision auf Kreuzung

Northeim. Bei einem Unfall am Northeimer Ortsausgang in Richtung Einbeck sind am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin schwer und die beiden Insassen eines Transporters leicht verletzt worden.