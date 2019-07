Waldbrandgefahr im Landkreis Northeim: Ein Funken kann genügen

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit warnen die Stadt Northeim, die Stadt- und die Kreisfeuerwehr vor einer erhöhten Brandgefahr.

In den vergangenen Tagen musste die Feuerwehr überall im Landkreis Northeim zu zahlreichen sogenannten Vegetations- und Freiflächenbränden ausrücken – Tendenz steigend, berichtet ein Sprecher der Northeimer Wehr.Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass bei weiter anhaltender Trockenheit mit einer Verschärfung der Gefahr zu rechnen sei.

Laut Kreisbrandmeister Marko de Klein gilt aktuell für den Landkreis Northeim beim sogenannten Graslandfeuerindex mit Stufe 4 die zweithöchste Gefahrenstufe. Dieser Index beschreibt die Feuergefahr in offenem Gelände. Der Kreisbrandmeister geht davon aus, dass die Gefahrenstufe in den nächsten Tagen mindestens so bleibt, zumal es aktuell auch noch sehr windig sei.

Laut de Klein sind die Feuerwehren im Landkreis für Flächen- oder Waldbrände gut ausgebildet und weitestgehend auch gut ausgerüstet. „Besser wäre natürlich, es würde gar nicht erst zu Einsätzen kommen“, so de Klein.

Stadt und Feuerwehr Northeim warnen daher eindringlich davor, brennende Zigaretten oder andere brennenden Gegenstände in die Natur zu werfen, vor allem aus einem fahrenden Fahrzeug. Außerdem sollte aktuell unbedingt auf das Abflammen von Unkraut verzichtete werden, denn nur ein einziger Funke reiche bei etwas Wind aus, um ein Feuer zu entfachen, das schnell außer Kontrolle geraten könnte.

Große Gefahr gehe auch von offenem Feuer, auch in Feuerschalen oder -körben sowie von Grills aus. Gegrillt werden dürfe in der Natur sowieso nur auf ausgewiesenen Plätzen, sofern noch kein Grillverbot ausgesprochen worden sei.

Hier wie auch beim Grillen im heimischen Garten oder auf der Terrasse sollte darum immer ein Eimer Wasser oder eine Gießkanne bereitstehen.