Johannes-Oerding-Konzert auf der Waldbühne ist ausverkauft

Von: Olaf Weiss

Wie im vergangenen Jahr ist das Konzert von Johannes Oerding auf der Northeimer Waldbühne ausverkauft. © Hubert Jelinek

Es wird voll auf der Waldbühne. Wie im vergangenen Jahr ist das Konzert von Johannes Oerding wieder ausverkauft. Das hat Veranstalter Living Concerts mitgeteilt. 7500 Menschen werden bei dem Konzert im Rahmen der „Plan A Open Airs“-Tour dabei sein.

Northeim – Um zum Konzert zu kommen, wird ein Shuttleservice von der Innenstadt zur Waldbühne eingerichtet. Die Polizei rät dringend, dieses Angebot zu nutzen: „Das erleichtert den Verkehrsfluss und sorgt für einen reibungslosen Ablauf des Konzerts.“ Die Konzertkarten gelten auch als Fahrkarte für den Shuttle-Verkehr.

Das Parken und Halten im Bereich der Zufahrt zum Gesundbrunnen, der dortigen Bushaltestelle und auf den Randstreifen der Bundesstraße 241 ist am Konzertabend untersagt. Das schließt nach Angaben der Polizei auch das kurze Anhalten zum Absetzen oder Abholen von Konzertbesuchern ein.

Lediglich Rollstuhlfahrer können mit entsprechendem Nachweis mit dem Auto bis in die Nähe der Bühne gefahren werden. Je nach Verfügbarkeit werde ihnen ein separater Parkplatz vor Ort zugewiesen.

Im Bereich der Zufahrt zum Gesundbrunnen wird auf der B 241 ein Tempolimit von 50 km/h eingerichtet, um die Sicherheit für Fußgänger zu erhöhen. Sonst gilt dort Tempo 80. Alle diese Maßnahmen dienten dazu, einen reibungslosen Ablauf des Shuttleservices zu gewährleisten, betont die Polizei. Sie kündigt an, gemeinsam mit den Bürgerdiensten der Stadt Northeim den Verkehr dort zu überwachen.

Damit zieht sie Konsequenzen aus den Verhältnissen vor und nach dem Konzert von Alvaro Soler im Juni, zu dem 5000 Menschen auf die Waldbühne gekommen waren. Da sei es zu Behinderungen gekommen, weil die Vorgaben vielfach ignoriert worden seien, teilte die Polizei mit. Besucher hatten ihre Autos an der Bundesstraße geparkt. Andere ließen sich am Gesundbrunnen absetzen.

Als Parkflächen stehen der Mühlenanger, die Parkplätze an den Berufsbildenden Schule 1 und 2 (Am Martinsgraben und Sudheimer) und am Bahnhof (Güterbahnhofstraße) zur Verfügung. Die Busse fahren ab 16 Uhr etwa alle 15 bis 20 Minuten von den Haltestellen Mühlenanger, Thomas-Mann-Schule (Sudheimer Straße) sowie Bahnhof zur Wendeschleife Am Gesundbrunnen an der B 241. Die Rückfahrten beginnen direkt nach Ende des Konzerts. Die Busse sollen solange fahren, wie noch Konzertbesucher da sind. (Olaf Weiss)

