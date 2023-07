Baum stürzt auf Auto: War der Unfall vermeidbar?

Bei dem Unfall vor knapp drei Wochen war in der Friedrichstraße ein Baum auf ein Auto gekippt. Die Fahrerin wurde schwer verletzt. © Christian Vogelbein

Der schwere Unfall vor fast drei Wochen in der Northeimer Friedrichstraße, bei dem ein Baum auf ein Auto gekippt und die Fahrerin schwer verletzt worden war (HNA berichtete), hat ein Nachspiel: Anwohner erheben schwere Vorwürfe gegen die Stadt Northeim.

Northeim – Anfang voriger Woche hat die Stadt Northeim die Standfestigkeit der Linden in der Friedrichstraße von einem Spezialunternehmen überprüfen lassen. Die Aktion wurde von mehreren Anwohnern beobachtet, von denen einige sagen: Der schwere Unfall hätte verhindert werden können. Beate Sommer und ihre Nachbarn Dirk Kunststein, Renate Triebke und Sabrina Spangenberg, vor deren Haus der Unfall passiert war, freuen sich natürlich, dass nun etwas passiert. Aber die vier Anwohner sind sich einig, dass schon viel früher etwas hätte gemacht werden müssen. „Wir haben seit Jahren das Problem, dass Äste auf die Autos fallen und die Bäume immer höher wachsen“, erzählt Sommer.

Reagiert auf die Hinweise habe die Stadt Northeim zuletzt vor ein paar Jahren, als einige Bäume zurückgeschnitten wurden. „Seitdem hat niemand reagiert, auch nicht auf unsere Anrufe“, schimpft Sommer. Und: „In Zukunft mache ich das nur noch schriftlich.“

Vor ihrem Haus stürzte der Baum um: Von links Beate Sommer, Dirk Kunststein, Renate Triebke und Sabrina Spangenberg. Sie haben die Stadt immer wieder auf den Zustand der Bäume aufmerksam gemacht. © Christian Vogelbein

Die Stadt will von den Hinweisen der Anwohner allerdings nichts gewusst haben, heißt es auf HNA-Anfrage. „Die verschiedenen Stellen der Stadtverwaltung wurden befragt, ob Hinweise auf den Baumbestand entlang der Friedrichstraße eingegangen sind. Dies hat sich nicht bestätigt“, heißt es aus dem Rathaus. Sollten sich Anwohner mit Hinweisen melden, „erfolgt eine umgehende Reaktion durch entsprechende Prüfung des Baumes“.

Bei den Anwohnern sorgt diese Aussage für weiteres Unverständnis. Und: „Das sind doch Experten, die sich diese Bäume regelmäßig anschauen. Warum fällt dabei nicht auf, dass sie zu hoch gewachsen sind oder einen Schaden haben?“, fragt sich Beate Sommer.

Nach einem Sturm sammelt ihre Nachbarin Sabine Spangenberg immer Äste vom Gehweg und ihrem Auto. Auch auf dem Dach des Mehrfamilienhauses sammeln sich immer wieder Reste der Linden. „Das sind ja schöne Bäume“, sagt sie, „aber dann muss man sich auch darum kümmern.“ Die Untersuchungen Anfang voriger Woche, bei der die Friedrichstraße voll gesperrt worden war, haben Hinweise auf weitere marode Bäume ergeben, zwei der großen Linden wurden gleich gefällt.

Während der Baumkontrolle in der Friedrichstraße war auch ein ganz besonderer Vierbeiner im Einsatz: Spezialhund Ip von der Firma Baumvisite, die von der Stadt Northeim mit der Kontrollaktion beauftragt worden war. Und wie jeder Hund schnüffelt Ip gern an Laternen und Bäumen. Diesmal aber hatte er einen besonderen Auftrag. Denn der Vierbeiner mit der besonders feinen Nase erkennt, ob Wurzeln und Stamm eines Baumes von Pilzen befallen sind. Gleich dreimal schlug er bei der Kontrolle in der Friedrichstraße an, am Montag folgte dann die Vollsperrung.



Die Stadt ließ bei den drei „erschnüffelten“ Bäumen zunächst von Experten klären, ob die Bäume dem nächsten Unwetter, dem nächsten Sturm und dem nächsten Regen standhalten. Dazu hatten Sebastian Sander und seine Kollegen der Abteilung Tiefbau der Stadtverwaltung ein langes Seil, eine Hebebühne und einen Unimog mit Seilwinde mitgebracht. Henning Schwarze von der Firma Baumvisite maß mit Spezialgerät im hundertstel Millimeterbereich den Zug und die Bewegung an den drei sogenannten „Problembäumen“.



Passieren könne dabei nichts, sagte Schwarze. „Das Gerät warnt, wenn wir zu fest ziehen.“ Im Anschluss wurde aber der Laptop gegen die Motorsäge getauscht, weil zwei der Linden nicht mehr standsicher genug waren und gleich gefällt wurden.



Noch nicht geklärt ist, ob die Stadtverwaltung durch schnelleres Handeln, wie von den Anwohnern der Friedrichstraße nach eigenen Angaben schon seit längerem gefordert, der schwere Unfall vor knapp drei Wochen hätte verhindert werden können. In ihrer Stellungnahme schreibt eine Sprecherin: „Nach dem schweren Unfall (…) in der Friedrichstraße drückt die Stadt Northeim ihr tiefes Bedauern aus und wünscht der verletzten Person alles Gute und eine schnelle Genesung“. (ycv)