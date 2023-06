Northeim: Feuerwehr warnt vor akuter Waldbrandgefahr

Von: Kathrin Plikat

Stadtbrandmeister Bernard Krzepina betont, dass im Augenblick in Northeim und anderen Bereichen des Landkreises akute Waldbrandgefahr besteht (Symbolbild). © Jan Woitas/dpa

Aktuell besteht im Bereich Northeim eine akute Gefahr für Vegetations- und Waldbrände. Das hat die Stadt Northeim am Dienstag mitgeteilt. Stadtbrandmeister Bernard Krzepina ruft darum dazu auf, wichtige Verhaltensregeln zu beachten.

Northeim – Den trotz Niederschlags sind die Böden laut Krzepina auch im Bereich der Stadt Northeim extrem trocken. Jedes offene Feuer könne während der aktuellen Witterung sofort verheerende Folgen haben. Selbst die achtlos aus dem Autofenster weggeworfene Zigarette könne am Fahrbahnrand den Grünstreifen entzünden.

Besondere Gefahr bestehe auch beim Abflämmen von Unkraut rund um das eigene Grundstück. Darum sollte auf diese Art der Unkrautentfernung in nächster Zeit unbedingt verzichtet werden. Denn schon mehrfach musste die Freiwillige Feuerwehr Northeim in diesem Jahr zu brennenden Hecken ausrücken, weil Büsche oder Bäume durch das Abflämmen in Brand geraten waren.

Zudem sei die Durchschnittstemperatur aktuell höher als normalerweise üblich. Aufgrund der damit verbundenen Trockenheit sei die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Vegetationsbrände entstehen und sich ausbreiten, so Krzepina weiter. Darum sollte unbedingt beim Abstellen von Autos bedacht werden, dass ein heißer Katalysator leicht die trockene Vegetation in Brand setzen kann.

Offenes Feuer in Wäldern oder überhaupt in der Natur sollte aktuell generell unterbleiben, bis sich die Witterungslage entspannt hat, betont der Stadtbrandmeister. Auch ein Holzkohlegrill auf dem Balkon oder der Terrasse sollte niemals unbeobachtet bleiben, weil schnell durch Funkenflug trockenes Gras oder Büsche und Bäume entzündet werden könnten. Krzepina rät, beim Grillen immer einen Eimer Wasser oder ein anderes Löschmittel in Reichweite zu haben.

Wer eine ungewöhnliche Rauchentwicklung beobachtet, sollte nicht zögern, sofort die Feuerwehr per Notruf 112 zu alarmieren, heißt es abschließend. (kat)