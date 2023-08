Polizei Northeim warnt vor vor Fake-E-Mails der Bundespolizei

Von: Kathrin Plikat

Die Northeimer Polizei warnt vor Betrügern, die aktuell Fake-E-Mails der Bundespolizei verschicken (Symbolbild). © picture-alliance/dpa

Die Northeimer Polizei warnt vor angeblichen E-Mails der Bundespolizei, die in den vergangenen Tagen und Wochen vermehrt im Landkreis Northeim aufgetaucht sind.

Northeim - In diesen Fake-E-Mails wird den Empfängern durch hohe Strafandrohungen, Veröffentlichung der vorgeworfenen Straftaten und Erwirkung eines Haftbefehls Druck gemacht. Ziel sei, dass die Empfänger auf die Fake-E-Mail antworten. Damit versuchen die Betrüger, an persönliche Daten ihrer Opfer zu kommen, so die Polizei Northeim weiter.

Sie rät, die mitgeschickten Anhänge keinesfalls zu öffnen und keine persönlichen Daten an die Absenderadresse zu schicken. Wer auf den Betrug hereingefallen ist, sollte sich unbedingt bei der Polizei melden. Außerdem sollten Betroffene niemals einer Zahlungsaufforderung nachkommen. (kat)