Weiter Ärger über Baumängel in Mehrfamilienhäusern der Northeimer Südstadt

Von: Niko Mönkemeyer

Tiefer Riss im Schlafzimmerfußboden: Dieser Raum kann von den Mietern nicht mehr genutzt werden. © NIKO MÖNKEMEYER

Die Stadt Northeim will in dieser Woche mit dem Hauseigentümer reden.

Northeim – Die Sanierung der teilweise mit Schimmel belasteten Wohnungen in Mehrfamilienhäusern an der Albrecht-Dürer- und Matthias-Grünewaldstraße in Northeim (wir berichteten) muss so schnell wie möglich erfolgen.



Das wird die Stadt Northeim noch in dieser Woche in einem Gespräch mit der für die Häuser zuständigen Wohnungsverwaltungsgesellschaft einfordern, nachdem diese endlich auf die Bitte des Northeimer Bürgermeisters Simon Hartmann, zu diesem Thema einen Gesprächstermin zu vereinbaren, reagiert hat.



Laut Stadtverwaltung hat außerdem bereits am 18. Juli eine Begehung der betroffenen Wohnungen stattgefunden. Dabei habe man den Betroffenen empfohlen, sich anwaltlich vertreten zu lassen.



Im Rahmen der Begehung sei festgestellt worden, dass in den Häusern bereits „erste Schritte zur Sanierung“ unternommen worden seien, so die Stadtverwaltung. Hinsichtlich eines großen Setzrisses in einer der Wohnungen, habe die Wohnungsbaugesellschaft mitgeteilt, bereits eine Firma beauftragt zu haben.



Dass diese Arbeiten tatsächlich kurzfristig und sachgerecht umgesetzt werden, bezweifelt Bärbel Swinfen, die als Vorsitzende der Mieter-Initiative Northeim ebenso wie Vertreter des Landkreises Northeim an der Begehung teilgenommen hat.

Die Mieter-Initiative Northeim unterstützt Mieter, die schon seit mehreren Jahren über Bauschäden und Schimmelpilzbelastungen in Mehrfamilienhäusern in der Northeimer Südstadt und an der Tschaikowskystraße klagen. Gegründet wurde der Verein von Bärbel Swinfen, die mittlerweile 45 Familien bei ihren Bemühungen unterstützt, die Silver Wohnen Northeim GmbH, als Hauseigentümerin dazu zu bewegen, die Gebäude zu sanieren.

Sie verweist auf die bisherige Praxis der Silver Wohnen Northeim GmbH aus Düsseldorf, die als Eigentümerin der ehemaligen Neue-Heimat-Wohnblocks in der Northeimer Südstadt sowie einiger Mehrfamilienhäuser an der Tschaikowskystraße seit nunmehr zwei Jahren nichts an den unzumutbaren Wohnverhältnissen geändert habe.



Baummängel und Schimmel sind bereits seit mehreren Jahren ein Problem in Mehrfamilienhäusern der Northeimer Südstadt. In diesem Gebäude gibt es außerdem große Risse in Fußböden. © Niko Mönkemeyer

Dass das Gesundheitsamt des Landkreises angeblich nur beratend eingreifen könne, sei aus ihrer Sicht nicht nachvollziehbar, sagt Swinfen. Sie fordert sowohl die Stadt Northeim als auch den Landkreis auf, „jetzt endlich mal von den Möglichkeiten Gebrauch zu machen, die das Niedersächsische Wohnraumschutzgesetz bietet“.

Nach dem Niedersächsichen Wohnraumschutzgesetz habe die Stadt Northeim die Möglichkeit, hinsichtlich der massiven Baumängel in den Häusern der Sivler Wohnen Northeim GmbH viel mehr zu erreichen als bisher. Davon ist Swinfen überzeugt.

Sie verweist dazu auf das bereits am 24. März 2021 in Kraft getretene Gesetz.

Das habe den Zweck, Verwahrlosungen, Missständen und Überbelegungen sowohl bei Wohnraum als auch bei Unterkünften für Beschäftigte entgegenzuwirken, so Swinfen.

„Durch dieses Gesetz sind die Eigentümer verpflichtet, Wohnraum so auszustatten, zu erhalten und unter Umständen wieder herzustellen, dass es den Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse entsprechend der niedersächsischen Bauordnung entspricht“, zitiert sie aus dem Gesetzestext, und das sei in den Häusern der Silver Wohnen Northeim GmbH sicherlich nicht der Fall.

Neben dem Schimmelbefall in vielen Wohnungen seien die Baumängel mittlerweile so offensichtlich, dass die Stadt Northeim sogar von ihrem Recht Gebrauch machen könnte, diese als unbewohnbar zu erklären, ist Swinfen überzeugt. In der Wohnung von Nils Sennhenn, der mit seiner Lebensgefährtin im Haus Albrecht-Dürer-Straße 16 wohnt, gibt es mittlerweile einen mehrere Zentimeter tiefen Riss im Fußboden, der sich durch das gesamte Schlafzimmer zieht und in dem die Heizungsrohre bereits frei liegen.

„Wir haben das Zimmer jetzt komplett geräumt, weil wir Angst haben“, sagt Sennhenn und fügt hinzu, dass der Riss sich offensichtlich immer mehr in der Wohnung ausbreite und mittlerweile auch schon der Flur betroffen sei.

Dessen Hoffnung, dass mit den seitens der Verwaltung jetzt endlich angekündigten Reparaturarbeiten die Probleme beseitigt werden, teilt Swinfen nicht. „Die Probleme in diesen Häusern liegen viel tiefer und erfordern erheblich mehr Aufwand als jetzt nur Risse in den Fußböden zuzuschmieren“, macht sie ihrem Ärger Luft.

Mit dem Niedersächsischen Wohnraumschutzgesetz hätten Gemeinden die Generalermächtigung erhalten, notwendige Anordnungen zu treffen, wenn Hauseigentümer ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, betont sie. „Sollte die Stadt von ihrem Recht Gebrauch machen und Wohnungen sperren, wäre der Hauseigentümer dann dazu verpflichtet, die Mieter auf seine Kosten anderweitig unterzubringen – vorausgesetzt, man kann ihm einen Verstoß gegen seine Pflichten nachweisen.“ Swinfen ist überzeugt davon, dass das angesichts der aktuellen Situation kein Problem sein dürfte. (Niko Mönkemeyer)