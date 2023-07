Grundschullehrer aus Bühle macht Weltreise mit dem Fahrrad

Von: Svenja Heckerott

Sebastian Urbainczyk aus Bühle will mit seinem Fahrrad zwei Jahre auf Weltreise gehen. © Svenja Heckerott

Der ehemalige Sport- und Mathelehrer an der Grundschule Markoldendorf, Sebastian Urbainczyk, begibt sich sich in Kürze mit seinem Fahrrad auf Weltreise.

Bühle – „Besser als Nie“, heißt eine Reisedokumentation auf Netflix bei der ein junger Mann mit seinem Fahrrad die Welt erkundet und in 761 Tagen 41 Länder befährt. Eine solche Geschichte inspirierend zu finden, dürfte nicht verwundern, eine solche Reise ebenfalls zu unternehmen, ist dagegen schon eine Nummer. Anders sieht das Sebastian Urbainczyk aus Bühle.

Der ehemalige Sport- und Mathelehrer an der Grundschule Markoldendorf wird sich in Kürze mit seinem Fahrrad auf Weltreise begeben. Auch der 34-Jährige hat vor Jahren einmal einen Film zu dem Thema geschaut. „Diese Idee hat mich nicht mehr losgelassen und ich habe lange darüber nachgedacht“, erinnert sich Urbainczyk.

Corona kam dazwischen

2020, nach seinem Referendariat, wollte er die Idee dann in die Tat umsetzen, doch Corona kam dazwischen. Nun, drei Jahre später, ist es soweit. „Spätestens Mitte Juli bin ich weg“, sagt er. Das Gedankenspiel „Ich packe meine Tasche, oder nun wohl eher Fahrrad, und nehme mit“, wird für Sebastian Urbainczyk vermutlich gerade eine neue Dimension annehmen: Mit nicht mehr als einer Jeans, einer Jogginghose, einer Handvoll Bekleidung und nicht weniger als 25 Kilogramm sonstiger Ausrüstung beginnt die Weltreise mit dem Fahrrad.

Auf der Packliste für die jeweils zwei Taschen vorne und hinten sowie eine Lenkradtasche stehen: Campingausrüstung, wie Zelt, Isomatte und Wasserkocher sowie Medikamente und diverse technische Geräte zur eignen Dokumentation der Reise im Vordergrund.

Seine Stelle als Grundschullehrer hat Urbainczyk gerade gekündigt, denn er plant, zwei Jahre lang mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. „Vielleicht bin ich auch länger weg, aber zwei Jahre mindestens“, so Urbainczyk. Der Abschied von seinen Schülern sei ihm dennoch nicht leichtgefallen. Doch in einer Stelle als verbeamteter Lehrer hätte er nur ein Sabbatjahr für sein Vorhaben gehabt. Ihm sei klar gewesen: „Wenn nicht jetzt, dann vielleicht gar nicht mehr“.

Tour hat sich erweitert

Gerade ist Urbainczyk jung, gesund und ungebunden. In ein paar Jahren könnte dies anders sein, stellt er fest. Doch was heißt eigentlich Weltreise, was hat sich der aus Bühle Stammende, der beim TSV-Sudheim Fußball spielt, überlegt? Ursprünglich wollte Urbainczyk nur bis nach Thailand reisen. Nun hat sich die Tour jedoch erweitert.

Starten möchte er in Richtung Osten nach Istanbul, Zypern, Israel und Jordanien. Danach soll es zum Wandern nach Nepal gehen. Über den Winter ist als Ziel Südostasien geplant: Hier stehen beispielsweise Vietnam und Thailand sowie ein Urlaub auf Bali auf dem Wunschplan. 2024 soll es dann von den USA und Kanada über Norwegen und Portugal hinweg bis zum Ende des Jahres und über das Frühjahr 2025 nach Südamerika gehen. Zum Schluss geht es schließlich zurück nach Europa.

Seine Freunde und Familie nennen das „verrückt“, Urbainczyk hingegen überhaupt nicht. „Die häufigsten Unfälle passieren im Eigenheim“, sagt der 34-Jährige entschlossen. Er mache sich keine Gedanken oder Sorgen, dass etwas passieren könnte.

Auf die große Reise begleiten wird Urbainczyk niemand. Dabei ist in den ersten zwei Monaten nur ein alter Studienfreund aus München. „Alleine bin ich aber bestimmt nie lange, es wird genug Möglichkeiten geben, auf andere Fahrradfahrer zu treffen“, sagt Urbainczyk. Zudem vermeide er auf Wunsch seiner Eltern Gefahren. Ein Vorteil am Alleinreisen ist, dass Sebastian Urbainczyk nach eigenem Tempo unterwegs sein kann. „Ich werde alles auf mich zukommen lassen und ohne Druck oder gesetztes Tages-Kilometerziel fahren“, sagt er.

Auf die Frage, wo er die nächsten zwei Jahre denn schlafen wird, gibt Urbainczyk folgende Antwort: Ich möchte möglichst günstig reisen, viel Wildcampen und Couch-Camping machen.“ „Couch-Camping“ ist eine Art Reise, bei der man nachts auf fremden Sofas in den Wohnungen von Privatpersonen schläft. Laut Sebastian Urbainczyk gibt es hierfür Apps, ähnlich wie Booking.com. Dort findet man teils kostenlose Angebote. „Das hat auch den Vorteil, dass man Kontakt zu Einheimischen findet, die einem die Gegend zeigen können“, so Urbainczyk.

Das Thema Sprachbarriere spricht der 34-Jährige ebenfalls an. Er könne zwar gut Englisch, allerdings wird in vielen Ländern diese Sprache gar nicht gesprochen. Hierfür will er Apps zum Übersetzen nutzen. Zudem hat er sich das Wörterbuch „Ohne Worte“ zugelegt. Hier gibt es für die wichtigsten Fragen und Angelegenheiten Bilder, die man Einheimischen überall zum Verständigen vorzeigen kann.

Dass so eine Reise nichts für jeden ist, wird auch deutlich, wenn Urbainczyk erklärt, dass bei einer solchen langen Reise, Flüge und Aufenthalte nur spontan gebucht und organisiert werden können. „Ich kann ja gar nicht vorher wissen, wie viele Kilometer ich tatsächlich zurücklege und wann ich wo angekommen sein werde.“

Jede Menge Planung nötig

Hinter dem für Außenstehende abenteuerlustigen Entschluss steht jedoch eine Menge Planung. Seit fünf Jahren spart Urbainczyk für seinen Traum und seit vier Jahren hat er sich mit der konkreten Umsetzung beschäftigt. Auch gibt es allerhand bürokratischer Hindernisse und Vorkehrungen zu meistern: Urbainczyk benötigt unter anderem eine Auslandskrankenversicherung, einen internationalen Führerschein, diverse Impfungen, verschiedene Kreditkarten und zwei Reisepässe. Da der Grundschullehrer zudem gekündigt hat, musste er sich außerdem jetzt schon arbeitslos melden, für die Zeit nach seiner Rückkehr.

Und dennoch. Trotz der vielen organisatorischen Arbeit, bürokratischen Regelungen und Corona, geht es für Sebastian Urbainczyk jetzt endlich los. (Svenja Heckerott)