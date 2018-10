Windvorranggebiete: Kreis Northeim setzt auf Kooperation mit Städten und Gemeinden

Der Kreis Northeim soll im Areale ausweisen, in denen Windenergieanlagen aufgestellt werden dürfen. Außerhalb dieser Gebiete sollen keine Windräder errichtet werden können.

Dafür hat sich der Kreistags-Ausschuss für Bau, Umwelt und Regionalplanung mehrheitlich ausgesprochen.

Außerdem soll Landrätin Astrid Klinkert-Kittel mit den elf Städten und Gemeinden des Landkreises über einen Kooperationsvertrag verhandeln, in dem die Steuerung der Windenergie im Landkreis geregelt wird. Der Ausschuss folgte damit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung. Die Entscheidung des Ausschusses fiel aber mit sieben zu fünf Stimmen knapp aus. Grüne, CDU und AfD stimmten dafür, SPD und FDP dagegen. Abschließend muss das alles noch vom Kreistag in seiner Sitzung am Freitag, 7. Dezember, beschlossen werden.

SPD-Antrag abgelehnt

Abgelehnt wurde ein Antrag der SPD, die Landrätin solle zunächst beim Umweltministerium in Hannover klären, ob es nicht auch zulässig sei, im Kreisgebiet sowohl Windvorranggebiete mit als auch Vorranggebiete ohne Ausschlusswirkung festzulegen. Dann könnte der Landkreis Northeim den Städten und Gemeinden, die selbst festlegen wollen, wo in ihren Gebieten Windenergieanlagen aufgestellt werden dürfen, den dafür notwendigen Spielraum einräumen.

Die einzige Änderung des Verwaltungsvorschlags wurde auf Antrag der CDU in den Entwurf für den Kooperationsvertrag mit den Städten und Gemeinden aufgenommen. Dort sollen nun „verbindliche Absprachen“ zwischen Landkreis und den Kommunen über die Vorranggebiete festgeschrieben werden. Die Verwaltung hatte nur vorgeschlagen, dass sich die Kooperationspartner miteinander abstimmen.