„Wir nehmen Scholz beim Wort“

„Sieben Prozent müssen bleiben“

Von: Niko Mönkemeyer

Teilen

Valentina Paris vom Northeimer Café Ahrens verweist auf ein Zitat von Bundeskanzler Olaf Scholz zum Thema Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants. © NIKO MÖNKEMEYER

Die Dehoga-Petition ist gegen höhere Mehrwertsteuern auf Speisen. Im Landkreis Northeim haben sich bisher erst 80 Personen beteiligt. Da ist noch reichlich Luft nach oben.

Northeim – Nur rund 80 Personen aus dem gesamten Landkreis Northeim haben sich bis jetzt an einer Petition des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) beteiligt und für den Erhalt des verminderten Mehrwertsteuersatzes von sieben Prozent auf Speisen in der Gastronomie ausgesprochen.

„Da ist natürlich noch reichlich Luft nach oben“, bewertet Renate Mitulla, Geschäftsführerin des Dehoga-Kreisverbandes Northeim auf HNA-Anfrage den aktuellen Stand der seit Anfang August laufenden Unterschriftensammlung. Sie appelliert an alle gastronomischen Betriebe der Region, Gäste auf die Unterschriftensammlung aufmerksam zu machen.



Die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Speisen sei zwar im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erfolgt, um die Gastronomie zu unterstützen, aber es sei der komplett falsche Ansatz, das nur an Corona festzumachen.



„Wir kämpfen schon seit 30 Jahren dafür, die Ungleichbehandlung beim Verkauf von Speisen zu beseitigen,“ sagt Mitulla. Eine Rückkehr zu 19 Prozent Mehrwertsteuer auf frisch zubereitete Speisen in Restaurants ab dem 1. Januar 2024 wäre auch die Rückkehr zu einer widersprüchlichen Wettbewerbsverzerrung, weil es beim Essen zum Mitnehmen in Supermärkten oder in Fast-Food-Betrieben bei sieben Prozent bliebe. „Die sieben Prozent müssen unbedingt bleiben.“



Die Sorge, dass der öffentlichen Hand ohne eine Wiedereinführung des erhöhten Steuersatzes Steuereinnahmen fehlen werden, sei nachvollziehbar, meint Mitulla. Angesichts der allgemeinen Kostensteigerungen, die die Gastronomie ohnehin zu tragen habe, wären aber die 19 Prozent Mehrwertsteuer für viele Betriebe eine zusätzliche Belastung, die viele nicht mehr stemmen könnten.



„Dann wären Betriebsschließungen, der Verlust von Arbeitsplätzen und noch weniger Steuereinnahmen die Folge“, betont Mitulla.



Auch Alexander Pohl, Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbandes Northeim und Geschäftsführer der Hotel-Restaurant Einbecker Hof GmbH wirbt für die Teilnahme an der Petition.

„Wir nehmen Scholz beim Wort“

Sollte der verminderte Mehrwertsteuersatz auf Speisen in Restaurants tatsächlich ab Beginn des kommenden Jahres nicht mehr gelten, wären die Endverbraucher letztendlich diejenigen die das zu spüren bekämen, betont Alexander Pohl, Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbandes und Geschäftsführer der Hotel-Restaurant Einbecker Hof GmbH. Sei es durch höhere Preise beim Restaurantbesuch oder durch das Schrumpfen des gastronomischen Angebots, weil Betriebe aufgeben müssen.

„Wir haben deshalb bei uns entsprechende Informationen über die Petition ausgehängt und sprechen unsere Gäste auch darauf an“, sagt Pohl und empfiehlt allen Kolleginnen und Kollegen, das ebenfalls zu machen. Gleichwohl sei er optimistisch, dass es bei dem verminderten Mehrwertsteuersatz bleiben werde.

Davon geht auch Valentina Paris, Geschäftsführerin des Northeimer Café Ahrens aus – und sie beruft sich dabei auf keinen Geringeren als Bundeskanzler Olaf Scholz. „Als die Senkung der Mehrwertsteuer verlängert wurde, hat der gesagt, dass er der Entscheidung in dem sicheren Bewusstsein zugestimmt habe, dass man das nie wieder abschaffen werde“, sagt sie und ruft dazu den Screenshot eines entsprechenden Spiegel-Online-Artikels auf, in dem Scholz mit diesen Worten zitiert wird und den sie auf ihrem Handy abgespeichert hat. „Sollten ab 1. Januar doch wieder 19 Prozent gelten, wäre das ein klarer Wortbruch des Kanzlers.“

„Ob die Petition wirklich was bringt, weiß ich nicht, aber unterstützen sollte man die auf jeden Fall“, so Paris. Allerdings sei es nicht ganz einfach, die Gäste darauf anzusprechen. „Schließlich kommen die zu uns, um sich zu entspannen und zu genießen und nicht, um sich mit den Problemen der Gastronomie zu beschäftigen – zum Beispiel dass die mit ständig sinkenden Gewinnmargen zu kämpfen hat und sich seit Corona fortwährend mit der Frage beschäftigt: Was kommt jetzt als Nächstes?“

Für ihren Betrieb stelle sich diese Frage ganz besonders im Hinblick auf die geplante Sanierung des Münsterplatzes. „Dass wir da demnächst wahrscheinlich für längere Zeit eine Großbaustelle vor der Haustür haben könnten, sehen wir insbesondere wegen unserer Außengastronomie mit großer Sorge.“ (Niko Mönkemeyer)

Infos zur Online-Petition unter zu.hna.de/petition