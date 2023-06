Landkreis Northeim: Zecken lauern aktuell überall

Von: Kathrin Plikat

Eine Zecke auf der Haut eines Menschen. Aktuell lauern die Krabbeltierchen überall in der Natur (Symbolbild). © picture alliance / Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Eine gute Nachricht gleich vorweg: Der Landkreis Northeim gehört auch weiterhin nicht zu den Zecken-Risikogebieten.

Northeim – Somit gibt es keine besondere Bedrohung durch die gefährliche Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), die zu Entzündungen des Gehirns, der Hirnhaut oder des Rückenmarks führen kann, teilte die Northeimer Kreisverwaltung auf Anfrage mit. Im Landkreis Northeim hat es nach ihren Angaben den letzten gemeldeten FSME-Fall im Jahr 2013 gegeben. FSME sei eine übertragbare Krankheit und nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtig.

Völlig unbesorgt sollte man im Kreis Northeim aber trotzdem nicht durch Felder und Wiesen streifen, sondern unbedingt einige Vorsichtsmaßnahmen beachten, so der Appell des Gesundheitsamtes: Die wichtigste Maßnahme nach einem Aufenthalt im Freien sei, den ganzen Körper und die Kleidung gründlich nach Zecken abzusuchen. Am besten sollte am Abend auch die Kleidung ausgeschüttelt oder gewaschen werden.

Es sollte helle Kleidung getragen werden, die den Körper vollständig bedeckt, da so auf der Kleidung sitzende Zecken besser zu erkennen sind. Auch festes Schuhwerk sei sinnvoll. Zeckenabweisende Hautschutzmittel zum Einreiben hätten dagegen nur eine begrenzte Wirksamkeit.

Auf die leichte Schulter nehmen sollte man einen Zeckenstich auf jeden Fall nicht: Denn neben dem FSME-Virus übertragen die Zecken auch die Borreliose, eine bakterielle Krankheit, die unterschiedlich schwer verläuft und unter anderem das Nervensystem, die Gelenke und das Herz angreifen kann. Das Gesundheitsamt betont aber, dass eine Zeckenplage im Gegensatz zu anderen Regionen Deutschlands im Kreis Northeim nicht zu erwarten sei.

Das Landesgesundheitsamt sammele jedes Jahr an ausgewählten Orten Zecken und untersuche sie, beispielsweise auf das FSME-Virus. Als FSME-Risikogebiet gilt seit 2019 in Niedersachsen weiterhin nur der Landkreis Emsland. Ein Blick auf ganz Deutschland zeige allerdings inzwischen einen „Nordosttrend“: In den nördlichen Bundesländern steige das Risiko der Infektionen, so der Landkreis weiter. So könne auch Niedersachsen langfristig stärker betroffen sein.

Das hänge möglicherweise mit dem Klimawandel und den daraus resultierenden zeckenfreundlichen hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit zusammen.

Und wenn die Zecke doch zugestochen hat: Eine Zecke sollte immer schnell mit den Fingerspitzen, einer Pinzette oder einer Zeckenzange entfernt werden. Dabei muss die Zecke so nah wie möglich an der Haut gefasst, vorsichtig gelockert und langsam von der Einstichstelle weg herausgezogen werden. Die Zecke darf dabei nicht gequetscht werden, da sonst deren infektiöse Sekrete in den menschlichen Körper gelangen können. Niemals sollten „Hausmittel“ wie Öl, Nagellack oder Klebstoff verwendet werden. (kat)