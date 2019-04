Zeitumstellung: Gefahr von Wildunfällen steigt

Northeim – Mit der Zeitumstellung auf Sommerzeit steigt auch wieder die Gefahr von Wildunfällen. Davor warnt die Jägerschaft Northeim in einer Pressemitteilung.

Der Berufsverkehr falle durch die Zeitumstellung wieder in die Dämmerung. Da die Hauptaktivität der Rehe in der Morgendämmerung liege, steige so die Gefahr von Wildunfällen wieder an. Im vorigen Jahr gab es 327 Unfälle mit Rehwild, wie aus dem Bericht des Kreisjägermeisters hervorgeht. Die Jägerschaft bittet deshalb alle Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht. Besondere Gefahrenpunkte seien durch Schilder sowie durch die roten und blauen Wildwarnreflektoren am Fahrbahnrand erkennbar.

Das Reh ist außerdem Wildtier des Jahres 2019, wie die Jägerschaft mitteilt. Es hat sich laut Mitteilung als kleinste Hirschart Europas perfekt an den Menschen angepasst und kommt von den Küsten bis zu den Alpen selbst in Randlagen von Großstädten vor.

Im Winter bilden die Rehe aus Sicherheitsgründen größere Gruppen, sogenannte Sprünge, die bis etwa Ende März auf Feldern und Wiesen gesichtet werden können. Da Rehe standorttreu sind und territorial leben und im Frühjahr wieder als Einzelgänger unterwegs sind, werden die einjährigen Rehböcke vertrieben und müssen sich ihren eigenen Lebensraum suchen. Dies ist ein Grund für die erhöhte Wildunfallgefahr im Frühjahr. Bei über 80 Prozent aller Wildunfälle mit großen Wildtieren sei das Rehwild beteiligt. kmn