Ziel ist ein Bürgerentscheid

Von: Olaf Weiss, Kathrin Plikat

In Northeim hat sich eine Initiative mit dem Namen „Rettet den grünen Münsterplatz“ gegründet. Die Initiative möchte verhindern, dass der Münsterplatz in seiner jetzigen Struktur erhalten und nicht aufwendig umgebaut wird.

Northeim – Vor allem sollen die großflächige Pflasterung des Platzes und das Fällen von insgesamt 14 gesunden Bäumen verhindert werden. An der Spitze der Initiative steht Günter Pauler, Inhaber des Northeimer Tonstudios Stockfisch Records – mit Sitz am Münsterplatz.

In dem Schreiben, das am Donnerstag an Northeims Bürgermeister Simon Hartmann geschickt wurde, beantragt die Initiative ein Bürgerbegehren. Damit könnte, wenn genügend Unterschriften zusammenkommen, ein Bürgerentscheid beantragt werden, mit dem der Ratsbeschluss zur Umgestaltung des Münsterplatzes wieder aufgehoben werden könnte.

Der Northeimer Stadtrat hatte in seiner Sitzung im Dezember 2022 Jahres die Umgestaltung des Münsterplatzes mit Stimmenmehrheit beschlossen.

Die Kosten für die Umgestaltung würden nach den bisherigen Planungen rund 7,5 Millionen Euro betragen, von denen die Stadt Northeim nach den damaligen Berechnungen 2,4 Millionen selbst zahlen müsste, der Rest sollte über Fördermittel von Bund und Land gedeckt werden, für die bereits eine Zusage vorliegt.

Günter Pauler sagte am Donnerstag auf HNA-Anfrage, dass er das Vorgehen der Stadt und des Rates in Sachen Münsterplatz schon sehr lange beobachte. „Als es anfangs hieß, es werden Fördermittel beantragt, um den Platz zu verschönern, war ich noch guter Dinge. Als aber als erster Schritt ein auswärtiges Planungsbüro beauftragt wurde, war das vorbei.“

Er habe nicht verstanden, warum Planer, die nicht hier leben und keinen Bezug zur Stadt Northeim und ihren Menschen haben, Vorschläge machen sollen, wie die Northeimer Innenstadt wiederbelebt werden könnte. „Ich hatte das Gefühl, da wurde eine Schublade aufgemacht und Wasserspiele, Sitztulpen und ein Mobiler Spielcontainer herausgeholt. Fertig.“

Günter Pauler von der Initiative ist überzeugt, dass Mitarbeiter des städtischen Bauamts eine gute Planung „näher an Northeim“ hinbekommen hätten, dazu hätte es kein externes Planungsbüro gebraucht.



Dass erst jetzt, acht Monate nach dem Ratsbeschluss, ein Bürgerbegehren angestrebt werde, begründet Pauler unter anderem damit, dass sich die Pläne für die Umgestaltung immer und immer wieder geändert hätten. Außerdem habe er gemerkt, dass immer mehr Menschen die Umgestaltung des Platzes in der jetzigen Form ablehnen. „Darum war jetzt der richtige Zeitpunkt.“



Der Initiative sei vor allem die Versiegelung des Platzes mit Pflastersteinen und die Fällung gesunder Bäume ein Dorn im Auge. „Das passt einfach nicht in die heutige Zeit.“ Er ist davon überzeugt, dass der Münsterplatz in seiner jetzigen Form klimafreundlicher und vor allem kostengünstiger umgestaltet werden könnte. Als Beispiele nennt er die Sandsteinmauer und die Sitzbänke, die mit wenig Aufwand aufgehübscht werden könnten. Auch der Pavillon könnte für kleine Ausstellungen oder für Besucher des Standesamts für einen Sektempfang genutzt werden, statt ihn einfach abzureißen.



Völlig unverständlich sei ihm aber, dass bei allen Planungen für die Umgestaltung keine öffentliche Toilette berücksichtigt worden sei.



Pauler schlägt vor, den befestigten und mit einer Infrastruktur für Wasser und Strom ausgestatteten Marktplatz für Veranstaltungen und Feste zu nutzen. „Da ist alles vorhanden, sogar öffentliche Toiletten.“



Auf dem Münsterplatz könnte dagegen eine Ruhezone geschaffen werden, zum Beispiel mit Sitzbänken, Hochbeeten und einem Kinderspielplatz. Pauler: „Das alles würde auch viel weniger Geld kosten. Denn man darf nicht vergessen, dass auch Fördermittel am Ende Geld ist, das der Steuerzahler aufgebracht hat.“



„Das ist eine hohe Bürde für die Stadtsanierung.“ Mit diesen Worten kommentierte Bürgermeister Simon Hartmann (SPD) das Bürgerbegehren über den Münsterplatz. Er erinnerte daran, dass es über die Standortgemeinschaft und den Sanierungsbeirat große Unterstützung aus der Innenstadt für die Umgestaltungspläne gegeben habe. „Das hat die politische Entscheidung beflügelt.“



Er respektiere die Initiative für das Bürgerbegehren. „Das ist ein hohes Gut“, sagte er über diese Möglichkeit der politischen Mitbestimmung. Es werde nun die Zulässigkeit des Begehrens geprüft. Der Verwaltungsausschuss soll in seiner nächsten Sitzung am Montag, 7. August darüber entscheiden. Hartmann geht davon aus, dass die Zulässigkeit gegeben ist.



Die Arbeiten für die Kanalsanierung im Bereich des Münsterplatzes und der Straße am Münster und die anschließende Umgestaltung des Platzes sind ausgeschrieben. Ein Generalunternehmer soll die Arbeiten übernehmen. Ende kommender Woche soll die Submission sein, also die Entscheidung, wer den Auftrag bekommen soll. Nach Hartmanns Worten ist wahrscheinlich, dass angesichts der nun durch das Bürgerbegehren eintretenden Verzögerung entweder die Ausschreibung aufgehoben werden muss oder aber sich der Auftragnehmer nicht mehr an sein Angebot gebunden fühlt, weil die Bauarbeiten nicht vor Ablauf der Bindungsfrist begonnen werden können.



Zunächst nur den Kanal zu sanieren, schloss Hartmann im Gespräch mit der HNA aus: „Das wäre hanebüchen.“



Verbraucht die Stadt bereits erhaltenes Fördergeld für die Stadtsanierung bis zum Jahresende nicht, muss sie dafür Zinsen zahlen, sagte Hartmann. Werde die Ausschreibung aufgehoben, haben die Unternehmen, die Angebote abgegeben haben, einen Anspruch darauf, ihren Aufwand erstattet zu bekommen. Auch das Planungsbüro TGP, das die Pläne für die Umgestaltung erarbeitet hat, lasse sich bezahlen, „unabhängig, ob wir bauen oder nicht“, sagte der Bürgermeister.



Sollte infolge der Verzögerung durch das Bürgerbegehren und einem folgenden Bürgerentscheid der Stadt Fördergeld verloren gehen, sei die Platzumgestaltung gefährdet, auch wenn der Entscheid nicht gegen die Umgestaltung ausfällt, sagte Hartmann weiter. Denn es gelte der Ratsbeschluss, dass maximal 2,4 Millionen Euro städtisches Geld in das Projekt gesteckt werden soll. Schrumpfe die Fördersumme, steige der städtische Anteil. (Kathrin Plikat, Olaf Weiss)