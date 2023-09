Northeim: Zoll und Polizei entdecken 100 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak in Shisha-Bars

Von: Kathrin Plikat

Über 100 Kilogramm unversteuerten Tabak für Wasserpfeifen haben Polizei und Zoll am Freitag bei einer Kontrollaktion in Northeim entdeckt (Symbolbild). © dpa

Bei einer Kontrollaktion von Zoll und Polizei am Freitagabend in zwei Shisha-Bars in der Northeimer Innenstadt sind die Beamten unter anderem auf gut 100 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak gestoßen.

Northeim - Das bestätigte eine Sprecherin des Hauptzollamts am Montag auf HNA-Anfrage. Gegen die Betreiber der beiden Shisha-Bars wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Im Fokus der Kontrollaktion hätten unter anderem auch die Themen Schwarzarbeit und Mindestlohn sowie die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes gestanden, dazu habe es aber keine Erkenntnisse gegeben, heißt es weiter vom Hauptzollamt.

In die Aktion involviert waren neben Zoll und Polizei auch die Steuerfahndung sowie das Ordnungsamt der Stadt Northeim. (kat)