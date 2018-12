Rübenbauern in Südniedersachsen: Weniger Erträge aber hoher Zuckergehalt

Northeim. Im Vergleich zu ihren Kollegen in den nördlicheren Regionen des Landes sind die Rübenbauern im Raum Südniedersachsen in diesem Jahr noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen.

So lautet die Bilanz des Kreisbauernverbandes Northeim-Osterode zur diesjährigen Ernte. „Die Erträge sind zwar auch hier aufgrund der extremen Trockenheit niedriger“, sagt Vorsitzender Markus Melzer, „aber dank der vielen Sonne ist der Zuckergehalt pro Kilo in den Früchten weitaus höher als in normalen Jahren.“ Dadurch könnten die Verluste ausgeglichen werden.

Regional gebe es allerdings große Unterschiede, betont Melzer. Der Hauptgrund dafür seien die unterschiedlichen Bodenqualitäten. Angesichts der extremen Witterungsbedingungen hätten sich die Standorte, an denen der Untergrund Wasser besser speichern kann, in diesem Jahr ganz besonders als Vorteil erwiesen.

Eine große Rolle habe aber auch gespielt, in welchen Bereichen die starken Gewitterniederschläge niedergegangen seien. Die Wege, die dieser lokal begrenzte Starkregen genommen habe, sei eindeutig am Wachstum der Rüben nachvollziehbar gewesen, erklärt Melzer. „Da lagen manchmal nur ein oder zwei Kilometer dazwischen, und manchmal verlief die Grenze sogar innerhalb eines einzelnen Feldes.“

Nach Einschätzung von Gerhard Rudolph, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes, hat die Zuckerrübe in diesem Jahr ihrem Ruf als „Königin der Feldfrüchte“ alle Ehre gemacht und gezeigt, dass sie mit extremen Wetterbedingungen, die künftig wohl öfter zu erwarten sind, besser zurechtkommt als andere Feldfrüchte.

Angesichts der sinkenden Preise infolge der Abschaffung der EU-Zuckermarktordnung sei aber trotzdem zu erwarten, dass der Rübenanbau immer schwieriger für die Bauern werde.

Rubriklistenbild: © Sebastian Gollnow/dpa