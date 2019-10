Moringer Ratskeller wird ein kulturelles Zentrum

Der Ratskeller in Moringen soll als sozio-kulturelles Zentrum aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst werden Rund 1,5 Millionen Euro werden für die Restaurierung veranschlagt.

Das kündigte Friedhelm Honig, Vorsitzender des eigens dafür gegründeten Vereins „Ratskeller 1489“, in einer mit über 100 Bürgern außerordentlich gut besuchten Informationsveranstaltung in der Moringer Stadthalle an. Seinen Worten zufolge sollen in dem Gebäude mit rund 600 Quadratmetern Nutzfläche insbesondere ein Café mit Innen- und Außenbetrieb, Gruppen-, Seminar- und Veranstaltungsräume bis zur Saalgröße untergebracht werden.

Zur Finanzierung des laufenden Betriebs sollen zwei Ferienwohnungen geschaffen werden. Alle Ebenen sollen barrierefrei über einen Fahrstuhl in einem Anbau erreichbar sein, dort sollen auch die WC-Anlagen für jede Etage ihren Platz finden. Getrieben werden die Initiatoren um Friedhelm Honig, Fabian Froböse und Jan Schoppe (beide 27) von einem Gedanken: Das Gebäude muss erhalten werden und Moringen hat im Vergleich zu ähnlich großen Orten enormen Nachholbedarf in Sachen Kultur.

Mittlerweile ist der Verein Eigentümer

Der Verein ist inzwischen Eigentümer des stadtbildprägenden Gebäudes an der Langen Straße und hat sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren engagierte Partner ins Boot geholt. Dazu gehört das renommierte Architekturbüro „Bauhütte“ in Mühlhausen, das unter anderem schon mit dem niedersächsischen und thüringischen Denkmalpreis ausgezeichnet wurde.

Dessen Mitglied, Architekt Andreas Formann, engagiert sich unter anderem im Deutschen Nationalkomitee von ICOMOS, dem Internationalen Rat für Denkmalpflege in Paris, dessen deutscher Verband als Berater-Organisation der UNESCO gemäß der Welterbekonvention von 1972 tätig ist. Formann sagte in der Bürgerversammlung, so ein in der Substanz unberührtes Gebäude hätte er in einer westdeutschen Kleinstadt nicht erwartet: „Ich bin von dem wertvollen Gebäude beeindruckt.“

Präsidentin für Denkmalpflege ist ebenfalls angetan

Angetan von dem Vorhaben ist nach den Worten von Honig auch die Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege, Dr.-Ing. Christina Krafczyk. Sie habe nach Informationen des Bundestagsabgeordneten Dr. Roy Kühne den Ratskeller als Gebäude von „nationaler Bedeutung“ bezeichnet.

Ausdrücklich begrüßt wird das Vorhaben vom Baudezernenten des Landkreises Northeim, Ralf Buberti, der auch für Denkmalschutz zuständig ist. „Dieses Gebäude steht für die Moringer Geschichte“, sagte er und verwies auf den Kontext mit Liebfrauenkirche und dem Domänenkomplex. Zur Finanzierung sagt er: „Wenn dieses Projekt von Bürgern getragen wird, haben sie die Chance, andere für sich zu gewinnen.“

Die Verwaltung begrüßt das Projekt ebenso

Moringens Bürgermeisterin Heike Müller-Otte begrüßte für die Verwaltung ebenfalls das Projekt: „Jetzt sind die Politik und das bürgerschaftliche Engagement gefragt.“ Das zeigte spontan Heinz Rümenapp. „Ich werde 500 Euro und 50 Arbeitsstunden einbringen und aus meinen Sammlungen drei bis vier Ausstellungen bestücken“, kündigte der pensionierte Lehrer an.

Wer Mitglied im Verein Ratskeller werden möchte, kann sich Eintrittserklärungen unter ratskeller-moringen.de herunterladen.