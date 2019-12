Northeim: Unbekannter beschädigt Auto und flüchtet

Polizei ermittelt

Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter beschädigte am Montag in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr in der Straße Neustadt in Northeim ein Auto und flüchtete anschließend.