Johannes Oerding: Northeim ist wie ein Heimspiel

Prächtige Kulisse: Die Waldbühne war beim Konzert mit Johannes Oerding wieder ausverkauft, fast 8000 Besuchre kamen. © Hubert Jelinek

Johannes Oerding sang am Samstag auf der ausverkauften Northeimer Waldbühne. Zum zweiten Mal in Folge ist dem Künstler aus Münster das gelungen. Damit löste er ein Versprechen aus dem vergangenen Jahr ein, nur um es auch diesmal wieder zu erneuern. Sein größtes Kunststück aber gelingt ihm ganz zum Schluss.

Northeim – Jedes große Abenteuer beginnt mit einer Reise. Diese mit einer Busfahrt vom Mühlenanger zur Waldbühne in Northeim. Abladen, umdrehen, einsammeln. Den ganzen Abend lang bringen Shuttle-Busse Fans von der Stadt in den Wald. Dort angekommen, warten bereits rund 4000 Fans. Wie ein Bienenschwarm summt und atmet es im Grün.

Veranstalter Dirk Sadlon von der Agentur Living Concerts ist zufrieden mit der Vorbereitung, nur das Wetter macht ihn unruhig. Doch aus dem befürchteten Gewitter wird ein kurzer, kühlender Sommerregen. „Das is´ in 15 Minuten vorbei, hab’ angerufen“, schallt es aus den Lautsprechern, als Johannes Oerding pünktlich um 20 Uhr zu seinem ganz eigenen Donnerwetter auf die Bühne hüpft. Vor ihm und unter ihm und über ihm fast 8000 Fans, die nahezu drei Stunden lang mitsingen, mittanzen und mitlachen.

Kaum eine Bühne bundesweit lässt so viel Intimität und Nähe zwischen Künstler und Publikum zu wie die mehr als 100 Jahre alte Waldbühne. Ein Umstand, den Oerding für sich nutzt, mit dem Publikum spielt, spricht, lacht. Per Du holt er seine treuesten Fans in den ersten fünf Reihen ab, schon nach wenigen Minuten ist die Northeimer Waldbühne eine – seine – Wohnzimmer-Party.

Der Regen und die letzten Sonnenstrahlen sind längst gegangen, als er sich weit ins Publikum treiben lässt. Am steilen Rang trifft er ein junges Mädchen, zum ersten Mal bei einem Konzert dabei. Sie witzeln, lachen, erzählen. Sie wünscht sich seinen neuesten Hit „Kaleidoskop“, den er noch an Ort und Stelle mit tausenden seiner besten Freunde anspielt. „Es gibt nur wenige Bühnen in Deutschland, die so besonders sind wie die Waldbühne Northeim“, wird er fünf Minuten später sagen, zurück bei seiner Band. „Wir können uns hier alle ins Gesicht schauen“, hat er sich offenbar ein zweites Mal verliebt in diesen Ort.

Johannes Oerding schwärmt von besonderen Momenten, in seinen Liedern konserviert, aber auch dann, wenn sie passieren. Loslassen kann und will er an diesem schwülwarmen Sommerabend in Northeim nicht. Seine Band ist schon längst backstage, da steht er für ein paar Lieder noch auf der Bühne. „Das fühlt sich an wie ein Heimspiel, wie nach Hause kommen.“ Oerding lässt sich zum letzten Mal eine Gitarre geben, singt: „Oh Heimat, schön wie du mich anlachst.“ Mit ein paar Zeilen Text erklärt er 8000 Menschen, wie man sich in Northeim verlieben kann. „Das ist etwas, ein Leuchtfeuer, das es jedes Jahr geben muss“, sagt er, was alle fühlen. „Wir sehen uns bald wieder, Northeim. Versprochen. Wie beim letzten Mal.“ (Christian Vogelbein)

Von Christian Vogelbein

Die Wünsche der Fans: Hier hoffen sie auf ein Foto mit dem Star und auf seinen Hut. © Hubert Jelinek

Regenschauer vor dem Konzert: Diese beiden Besucherinnen wussten sich zu schützen. © Hubert Jelinek