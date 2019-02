Ortsrat  von Langenholtensen ist sauer: „Kreis verhindert Supermarkt“

Hier soll der Markt entstehen: Ein bayrischer Investor will am Ortseingang von Langenholtensen (Fläche vorn im Bild) einen Supermarkt für Netto als Mieter bauen. Der Ortsrat wünscht sich das schon lange.

Langenholtensen. Die Northeimer Ortschaft Langenholtensen wartet sehnsüchtig auf einen Supermarkt an ihrem Ortsrand. Ein Investor für den Neubau ist vorhanden, ein Mieter nach den Worten von Ortsbürgermeisterin Reta Fromme mit der Netto-Supermarktkette offensichtlich auch. Doch was fehlt, ist die Genehmigung des Landkreises.

Der Ortsrat der 1970-Einwohner zählenden und damit größten Northeimer Ortschaft hat das Problem in seiner jüngsten Sitzung nach einer Anfrage aus dem Publikum offiziell zum Thema gemacht.

Die Stadtverwaltung Northeimer solle Druck auf den Landkreis ausüben, damit dieser seine sperrende Haltung aufgibt, hieß es zum Schluss der Debatte.

Anlass für den Unmut des Ortsrates: Der Landkreis hat seiner Funktion als Regionalplanungsbehörde seine Genehmigung für den schon lange gewünschten Supermarkt an der Bundesstraße 248 am Langenholtenser Ortseingang aus Richtung Northeim kommend versagt, weil der Bau etwas größer als 800 Quadratmeter werden soll. Märkte oberhalb dieser Größengrenze sieht das Landesraumordnungsprogramm als Einzelhandelsgroßprojekte, und die sind nach dem Programm nicht ohne Weiteres in Dörfern zulässig.

Laut Ortsbürgermeisterin Fromme möchte der bayrische Investor auf dem ehemaligen Langenholtenser Sportplatzgelände zum einen die Grenze nur ganz knapp überschreiten, weil in den Markt auch ein Backshop integriert werden soll.

Zum anderen habe der Investor ein Gutachten vorgelegt, dass über die Hälfte des Umsatzes in dem geplanten Markt für die Nahversorgung (fußläufige Erreichbarkeit) bestimmt sei.

Der Landkreis sehe das gutachterlich anders und komme zu dem Schluss, dass der Nahversorgungsanteil nur bei 47 Prozent liegen werde.

Der Langenholtenser Ortsrat hat die Stadtverwaltung Northeim aufgefordert, den Landkreis für die Belange der Langenholtenser und der Bewohner des Neubaugebiets Galgenberg mehr als bislang zu sensibilisieren und dem Gutachten des Investors zu folgen. Schließlich sei der geplante Markt ja kein Riesenprojekt. Ausnahmen von der 800-Quadratmeter-Regelung habe es schließlich auch für Lindau und Moringen gegeben.

Der in Regenburg ansässige Projektentwickler „Ratisbona“ hat kürzlich ein ähnliches Projekt in Reinhausen, dem mit 1500 Einwohnern größten Ortsteil der Gemeinde Gleichen, gebaut, so Fromme weiter.