Polizei stoppt vier Fahrer unter Drogeneinfluss

Bilanz eines Samstagabends

+ © Carsten Rehder /dpa Polizeiauto mit Blaulicht (Symboldbild) © Carsten Rehder /dpa

Vier Fahrer unter Drogeneinfluss hat die Polizei nach eigenen Angaben am Samstagabend in Uslar, Edesheim und Nörten-Hardenberg erwischt.

Northeim / Uslar – Den 28-Jährigen stoppte die Polizei in Uslar. Bei ihm fanden die Beamten weitere Drogen. Außerdem stellten sie fest, dass die am Auto montierten Kennzeichen an ein anderes Fahrzeug gehören.

Ebenfalls in Uslar erwischte sie ferner einen berauschten 36-Jährigen am Steuer, der außerdem keinen Führerschein besitzt.

In Edesheim fiel Beamten ein 32-Jähriger auf. Bei dem unter Drogeneinfluss stehenden Mann, der ebenfalls keinen Führerschein hat, fanden sie Druckerpatronen und Kosmetika im Wert von 1000 Euro, bei denen der Verdacht beseht, dass es sich um Diebesgut handelt.

In Nörten-Hardenberg beendeten Beamte schließlich die Fahrt eines berauschten 38-Jährigen. (ows)