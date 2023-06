Preise für mutige Unternehmerköpfe

Von: Olaf Weiss

Teilen

Gründerpreis des Landkreises Northeim: die Gewinner mit Landrätin Astrid Klinkert-Kittel (2. von rechts). © Olaf Weiss

Lütgenrode – Nudelproduktion vor Dorfladen und Möbeldesign – so ist der Gründerwettbewerb des Landkreises Northeim ausgegangen. Die Gewinner gab Landrätin Astrid Klinkert-Kittel (SPD) am Donnerstagabend in Lütgenrode bekannt.

„Wir brauchen Menschen mit klugen Köpfen, Visionen, unternehmerischen Ideen und Mut“, sagte sie. Sie gratulierte den Gewinnern, betonte aber gleichzeitig, dass auch die fünf weiteren Unternehmen, die sich beworben hatten, es der Jury nicht leicht gemacht hätten – alle verdienten Anerkennung.

Auf den ersten Platz kam die Hofgenuss Solling GbR von Elias und Franzi Kreuzinger aus Dassel, mit ihrer Idee, neben der Nudel- und Eierlikörproduktion aus Eiern vom eigenen Hof anderen Landwirten deren Überproduktion an Eiern abzunehmen, um für diese Landwirte Nudeln und Eierlikör zur Selbstvermarktung zu produzieren. Die Jury würdigte nach Klinkert-Kittels Worten die Idee als regional und nachhaltig. Auch hob sie die Kreativität hervor. So seien 28 verschiedene Nudelformen entstanden, und zur Dienstleistung gehöre auch die Erstellung von individuellen Etiketten für die Auftragnehmer. Der erste Platz ist mit 700 Euro dotiert.

Der Dorfladen Alte Backstube aus Immensen erreichte den zweiten Platz, für den 500 Euro gibt. Die Jury würdigte, so die Landrätin, nicht nur die neue Herangehensweise, den Dorfladen als wirtschaftlichen Verein (der Gewinn machen darf) zu führen. Auch dass die angebotenen Waren größtenteils aus regionaler Produktion stammen und die Bedeutung des Ladens als Dorf-Treffpunkt, überzeugte die Jury.

Das Designstück-Studio Alexandra Sorge aus Angerstein erhielt den dritten Preis – und damit 300 Euro. Die Innenarchitektin bietet die Entwicklung und Gestaltung von individuellen Möbelstücken, die dann von regionalen Betrieben gebaut werden. Auch die Serienfertigung von Möbeln plant sie. Die Jury hebt in der Begründung für den dritten Platz die Exklusivität ihrer Produkte, den ganzheitlichen Ansatz, den sie bei der Entwicklung der Möbel verfolgt, und die regionalen Kooperationen hervor, die sie für die Herstellung eingeht.

Alle drei Gewinner erhalten außerdem ein individuelles Coaching der Gründungsberatung Mobil. (Olaf Weiss)