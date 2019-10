Regisseur Timo Hinkelmann stellt seinen Kinofilm "Malak" in Northeim vor

Im Kino Neue Schauburg

+ © Timo Hinkelmann Das Titelbild des Dramas "Malak" © Timo Hinkelmann

Er ist aus Northeim, lebt seit sechs Jahren in Hannover und arbeitet als Regisseur. Hinkelmann wird zur Premiere des Films in der Neuen Schauburg in seine alte Heimat zurückkehren.