Trotz Inflation steigt die Nachfrage nach Urlaub im Ausland

+ © Clara Margais/dpa Ein Großteil der Deutschen verbringt seinen Urlaub gerne im sonnigen Ausland: Mallorca (hier am Strand von El Arenal) ist immer sehr beliebt, allerdings in diesem Jahr im Vergleich zu der Türkei oder Griechenland teurer. © Clara Margais/dpa

Für viele heißt es in diesem Sommer „Ausland statt Balkonien“ bei der Urlaubsplanung. Reisebüro-Betreiber in Moringen und Uslar verraten, welche Länder in diesem Sommer besonders beliebt sind.

Northeim – Trotz steigender Preise und anhaltender Inflation steigt die Zahl der gebuchten Urlaubsreisen ins Ausland. Mit Beginn der Sommerferien in Niedersachsen wird deutlich, dass sich im Vergleich zu den Vorjahren immer mehr Menschen für eine Reise in die Ferne und gegen eine Auszeit im Garten oder auf „Balkonien“ entscheiden.

Das bestätigen auch Sybille Stumpe vom gleichnamigen Reisebüro in Moringen und Henrike Gamasin vom Reisebüro Bode in Uslar. Der Grund für die hohe Nachfrage nach einem Urlaub im Ausland hänge unter anderem mit der Corona-Pandemie zusammen: „Der Urlaub ist den Leuten nach Corona so wichtig geworden, dass sie nicht mehr darauf verzichten möchten“, sagt Gamasin. Nach den Einschränkungen und den „verlorenen“ Sommer der Corona-Jahre werde die Freiheit, wieder überall hinreisen zu können, jetzt voll ausgekostet. So komme es, dass trotz eines Preisanstiegs von circa 10 bis 15 Prozent die Flugzeuge voll und die Hotels in diesen Ländern gut gefüllt sind.

Ein Hauptgrund der steigenden Preise für Urlaub sind laut Stumpe die gestiegenen Kosten fürs Fliegen. Nach ihren Worten werden die Preise fürs Fliegen auch noch weiter stiegen.

Dagegen hätten viele Anbieter nach dem Preisanstieg während der Corona-Pandemie ihre Preise nun wieder angepasst. Die Kosten für Unterkünfte seien oft wieder auf das Vor-Corona-Niveau gesunken.

Besonders beliebt sind auch in diesem Jahr Reisen in die Türkei oder nach Griechenland. „Spanien gehört ebenfalls weiterhin zu den Favoriten, allerdings ist dieses Urlaubsziel deutlich teurer geworden“, sagt Gamasin. „Mallorca ist sehr beliebt, aber für Familien teilweise nicht mehr bezahlbar“, betont Sybille Stumpe.

Wer befürchtet, jetzt keinen Urlaub mehr für die Türkei, Griechenland und Co. buchen zu können, kann entspannt bleiben. Aus beiden Reisebüros heißt es, dass es noch genügend Last-Minute-Angebote gibt. Schnäppchenjäger sollten allerdings bedenken, dass die „besten“ Hotels zu erschwinglichen Preisen bereits ausgebucht sind.

Zum Thema Sparen gibt Stumpe den Tipp, sich Flüge zu eher unbeliebten Zeiten herauszusuchen, denn die seien, wenn sie nachts oder am frühen Morgen starten, in der Regel billiger. Neben Flugreisen „boomen“ weiterhin Kreuzfahrten, vor allem auch bei jüngeren Menschen, sagt Henrike Gamasin. (Svenja Heckerott)