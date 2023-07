Neue Kurven für die Flüsse

Von: Olaf Weiss

Teilen

Die Ilme soll ihre kanalartige Gestalt verlieren. Bis zum Herbst sollen die im August beginnenden Arbeiten zur Renaturierung des Leinezuflusses zwischen Einbeck und der Mündung dauern. © Olaf Weiss

Der Leineverband arbeitet weiter an der Renaturierung der Leine und seiner Zuflüsse. Gerade sind nach Mitteilung des Verbandes vorbereitende Arbeiten für die Umgestaltung der Ilme zwischen Einbeck und der Mündung in die Leine abgeschlossen worden. Die eigentlichen Arbeiten sollen in der nächsten Woche beginnen und bis zum Herbst dauern.

Northeim/Einbeck – Wie der Geschäftsführer des Leineverbandes, Jens Schatz, auf HNA-Anfrage sagte, sei dieses Projekt Teil eines Gesamtkonzeptes. „Wir versuchen jährlich, ein bis zwei Großprojekte umzusetzen“, sagte er. Die Agenda bis 2030 umfasse ein Potpourri an Maßnahmen. So sei auch die Umgestaltung der Leine von der Ilme-Mündung flussabwärts geplant. Ein weiteres Projekt sei beispielsweise an der Leine im Bereich von Sudheim über Hillerse bis Northeim geplant.



Unklar ist aber noch, wann die Umgestaltung in diesem Bereich verwirklicht werden kann. Das hänge von der Genehmigung des Landkreises Northeim als Unterer Naturschutzbehörde ab, erklärte Schatz.



Die Renaturierungen finden nach Schatz‘ Worten jeweils in Bereichen statt, in denen die Flächen an den Ufern sich im Besitz des Leineverbandes befinden. So wie auch an der Ilme gehörten auch an der Leine an vielen Stellen bis zu 50 Meter breite Uferstreifen dem Verband.



Die Ilme soll auf ihren letzten 2,3 Kilometern von Einbeck bis zur Mündung in die Leine bei Volksen einen natürlichen Flusscharakter wiederbekommen. In den Fluss investiert der Leineverband, der von der Landesgrenze nach Thüringen bis Sarstedt (Landkreis Hildesheim) für die Unterhaltung der Leine und ihrer Zuflüsse zuständig ist, dafür nach eigenen Angaben eine Million Euro. 90 Prozent stammen vom Land Niedersachsen, die übrigen zehn Prozent trägt der Landkreis Northeim. Jährlich stünden dem Verband aus Fördermitteln des Landes Niedersachsen und der Europäischen Union (EU) in etwa eine Million Euro für Renaturierungen und eine Million Euro für Hochwasserschutzmaßnahmen zur Verfügung.



Statt kanalartig wie derzeit soll wieder ein natürlicher Verlauf der Ilme geschaffen werden. Dazu werden nach Mitteilung des Leineverbandes die Ufer von Steinen befreit.

Mit Naturbaustoffen wie Baumstämmen und Steinen werde in der Ilme wieder eine dynamische Wasserströmung erzeugt, sodass sich Prall- und Gleithänge an den Ufern ausbilden. Neue Lebensräume werden so auf natürliche Weise geschaffen, so der Leineverband.

Vor drei Jahren ist die Ilme zwischen Hullersen und Einbeck renaturiert worden. Ähnliche Arbeiten sollen nun östlich der Bierstadt stattfinden. © Leineverband

Der naturnahe Ufersaum werde auch den an Land lebenden Tieren wie etwa der Wildkatze zugutekommen, teilte der Leineverband weiter mit. Durch die bessere Verbindung von Fluss und Umland werden sich außerdem Biber und Fischotter dauerhaft heimisch fühlen können, so die Hoffnung des Leineverbandes. Die Umgestaltung des Flusses beschränke sich auf Grundstücke des Leineverbandes, heißt es weiter.

Der Einbau von Kies soll insbesondere den Fischen wie Äsche, Bachforelle und Elritze als Laichmöglichkeit dienen. Auch ist geplant, rund 200 Bäume entlang des Flusses zu pflanzen. Sie sollen möglichst schnell einen Galeriewald entlang der Ilme bilden und Schatten spenden.

Durch die Aufwertung des Ilmeabschnittes wird laut Leineverband eine wichtige Lücke im Biotopverbund von Ilme und Leine geschlossen: der in 2018 renaturiere Abschnitt der Ilme am ehemaligen Kulturstau werde mit der Gewässerlandschaft der Leine verbunden.

Bei der Renaturierung der Ilme werden laut Leineverband Baustoffe „recycelt“: Die Baumstämme, die als Strukturelemente im Wasser dienen sollen, stammen aus Unterhaltungsmaßnahmen an anderen Gewässern. Die Steine, die an den Ufern entfernt werden, sollen als Strukturelement an anderer Stelle wieder in den Fluss eingebaut werden. (Olaf Weiss)

Ziel ist ein guter ökologischer Zustand Die Renaturierungsarbeiten an der Leine und ihren Zuflüssen sind Teil der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie der EU. Sie schreibt unter anderem vor, dass Fließgewässer in einen „guten ökologischen Zustand“ gebracht werden sollen. Dazu gehört, dass Flüsse und Bäche möglichst natürlich und für Fische durchlässig gestaltet werden sollen – unter anderem durch die Schaffung eines naturnahen Flussbettes und den Abbau von Wehren oder die Schaffung von Fischtreppen. (ows(