Roswitha-Ring geht erneut an Miriam Schwan - Zuschauer stimmen über die beste Schauspielerin bei den Domfestspielen ab

Von: Axel Janßen

Blumengruß: Bürgermeisterin Franziska Schwarz (links) und Roswitha-Ring-Preisträgerin Miriam Schwan. © Axel Janssen

Bad Gandersheim – Wie im vergangenen Jahr fiel das Votum der Zuschauer der Gandersheimer Domfestspiele auf Miriam Schwan (41/Essen). Die Schauspielerin und Autorin erhielt von Bürgermeisterin Franziska Schwarz zum zweiten Mal die Auszeichnung als beste Darstellerin des Theatersommers. Mit Schwan wurde die seit 1975 vergebene Roswitha-Ring-Ehrung erstmals wiederholt an die gleiche Schauspielerin für ihre besonderen Leistungen auf der Dom-Bühne vergeben.

Eine lange Liste von Gästen mit Prominenz aus Bund, Land und den umliegenden Kommunen arbeitete Bürgermeisterin Franziska Schwarz charmant ab, und bedankte sich bei den fast 59 000 Zuschauern für den Besuch. Auch diesmal habe es wieder großartige Inszenierungen und große Begeisterung auf der Bühne gegeben, dankte Schwarz dem Intendanten der Domfestspiele, Achim Lenz.

„Das Ensemble hat eine großartige künstlerische Leistung erbracht“ und mit seinem Auftreten auch ein Zeichen der Solidarität gegen Hass und Hetze gesetzt, sagteSchwarz und erwähnte insbesondere den Schluss von My Fair Lady und die Sammelaktion der Schauspieler für das Northeimer Frauenhaus.

Auch die langjährige musikalische Leiterin, Patricia Martin, wurde geehrt: „Sie bringen Licht nach Gandersheim“, unterstrich Schwarz nicht nur die künstlerische Leistung von Martin.

Dann wurde jede Schauspielerin der diesjährigen Festspiele mit einem persönlichen Auftritt auf die Bühne gebeten und szenisch mit Gesang vorgestellt – oder wie bei Nadine Kühne, die als Dancing Queen im Abba-Musical die Agnetha spielt und „Sheriffin“ Lucille-Mareen Mayr – vom langjährigen Partner.

Heiter und mit viel Humor zeigte sich, dass das Ensemble in drei Monaten Proben und Vorstellungen zu einem verschworenen Haufen zusammengewachsen ist: „Es werden Tränen fließen beim Abschied“, meinte Bürgermeisterin Schwarz. Anschließend wurde Dr. Hinrich Bönicke geehrt, der den Förderverein der Festspiele 2005 gründete und bis jetzt führte.

In der Laudatio auf Miriam Schwan hob Intendant Lenz die professionelle Vorbereitung der Preisträgerin hervor, die die Zusammenarbeit so außergewöhnlich erfolgreich machte.

Ring-Trägerin Schwan bedankte sich beim Ensemble für die großartige Unterstützung während des Sommers, in dem sie krankheitsbedingt zeitweise ausfiel und vertreten wurde. Ein Höhepunkt der Domspitzen am vergangenen Freitag war ein Preview des Musicals „Bürokalypse“ von Schwan, an dem sie gerade arbeitet. „Für die Fertigstellung werden noch Förderer und Unterstützer gesucht“, wies Schwan auf den großen Arbeitsaufwand für ihr Projekt hin. Erst dann sei gesichert, dass dieses „ganz und gar deutsche Thema, das jeden betrifft“, so Schwan, „auch auf der Bühne landen wird.“ zaj