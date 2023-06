B 3-Sanierung: Ortsrat Hollenstedt will Ampel an Einmündung

Verkehrsprobleme durch Bauarbeiten

Die für die zweite Jahreshälfte 2023 geplante Sanierung der Bundesstraße 3 zwischen Northeim und Einbeck (HNA berichtete) beschäftigte auch den Ortsrat Hollenstedt in seiner jüngsten Sitzung.

Hollenstedt – Weil der Umleitungsverkehr der für voraussichtlich drei Monate vollgesperrten Bundesstraße 3 zwischen Northeim und Einbeck unter anderem über der Landesstraße 572 durch Stöckheim und an Hollenstedt vorbei fließen soll, forderte der Ortsrat Hollenstedt jetzt die Installation einer Ampelanlage an der Einmündung von Hollenstedt auf die Umleitungsstrecke. Auch weitere Tempobeschränkungen, vor allem aus Richtung Steinkuhle/Höckelheim sollen auf Ortsratswunsch eingerichtet werden.

Laut Ortsbürgermeister Christian Frohme (CDU) sprach der Ortsrat vor zahlreichen Zuhörern auch über den Sachstand der Planungen für ein gemeinsames Feuerwehrhaus der Ortschaften Hollenstedt und Stöckheim (HNA berichtete). Doch laut Frohme gibt es aktuell noch gar keine Planungsunterlagen. Nach wie vor halten nach seinen Worten beide Dörfer weiterhin an einem gemeinsamen Feuerwehrhaus fest – allerdings machen sich beide Orte für ein Multifunktionsgebäude stark, in das neben der Feuerwehr auch ein Dorfgemeinschaftshaus für beide Orte integriert wird.

Die jeweils alten Dorfgemeinschaftshäuser und Feuerwehrhäuser in beiden Dörfern könnten dann verkauft werden, so Frohme weiter. Allerdings habe er auch schon eine Idee für die Nachnutzung des jetzigen Dorfgemeinschaftshauses Hollenstedt: Hier könnte zusätzlicher Platz für den Kindergarten entstehen, da die jetzige Kita nicht mehr erweitert werden könne.

Weiter berichtete der Ortsbürgermeister, dass dem Jugendraum in Hollenstedt wieder mehr Leben „eingehaucht“ werden soll: Aktuell werde die Einrichtung nur „mäßig“ von jungen Hollenstedtern besucht, darum soll es im Sommer einige Aktionen zusammen mit der Stadtjugendpflege Northeim in Hollenstedt geben. Außerdem wird eine neue Benutzungsordnung für den Hollenstedter Jugendraum erstellt.

Diskutiert wurde in der Sitzung auch über die im Rahmen eines Förderprogramms geplante Neugestaltung der Bushaltestelle „Mühle“. Laut Frohme sieht es der Ortsrat als sinnvoll an, die bestehende Bushaltestelle dort nicht zu sanieren, sondern an einen anderen Ort zu verlegen, und zwar in die Nähe des Neubaugebiets.

„Bushaltestellen sollen ja schnell erreichbar sein, zum Beispiel Schulkinder aus dem Neubaugebiet müssten aber nach der bisherigen Planung rund einen Kilometer laufen, um die Haltstelle zu erreichen.“ Dem planenden Verkehrsverbund Südniedersachsen will Frohme empfehlen, vor Entscheidungen über Standorte von Bushaltestellen künftig mit Ortskundigen zu sprechen.

Die jetzigen Bushaltestellen in Hollenstedt liegen laut Frohme nur rund 120 Meter voneinander entfernt. Er will versuchen, eine andere und vor allem bessere Lösung zu finden. (kat)