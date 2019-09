Schwerer Unfall bei Höckelheim mit einem Toten - War Platzregen der Unfallgrund?

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls auf der Strecke zwischen Höckelheim und Hollenstedt wurde die Kreisstraße für mehrere Stunden voll gesperrt.

Wie die Northeimer Polizei am Nachmittag berichtete, waren gegen 12.50 Uhr auf der Kreisstraße kurz hinter der Autobahnbrücke in Richtung Hollenstedt zwei Fahrzeuge nahezu frontal zusammengestoßen. Beide Fahrer wurde in ihren Wagen eingeklemmt.

Ein 68-jähriger Autofahrer aus Northeim, der mit einem BMW unterwegs war, wurde bei dem Unfall getötet. Der 33-jährige Fahrer eines VW-Busses aus Moringen wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Göttinger Uni-Klinikum.

Unfallursache noch unklar - Es gab plötzlichen Platzregen

Wie es zu dem Unfall kam, steht laut Polizei noch nicht fest. Zeugen hatten nach Polizeiangaben ausgesagt, dass zum Unfallzeitpunkt ein heftiger Platzregen niedergegangen sei.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger eingeschaltet, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Northeim, Hollenstedt, Höckelheim und Stöckheim.