Die Schwülmebrücke in Hettensen wird breiter

Hardegsen – Der Streit um die aus Sicht der Stadt Hardegsen nicht sachgerecht gebaute Schwülmebrücke in Hettensen (wir berichteten) zwischen der Stadt Hardegsen und dem Ingenieurbüro Bruchwalski aus Katlenburg soll durch einen außergerichtlichen Vergleich beigelegt werden.

Das hat der Verwaltungsausschuss als zweithöchstes politisches Entscheidungsgremium der Stadt Hardegsen beschlossen. Demnach soll die Brücke nun um 91 Zentimeter in Fließrichtung Lödingsen verbreitert werden, damit alle Fahrzeuggespanne problemlos die Brücke passieren können.

Die Kosten für die Verbreiterung liegen voraussichtlich bei 41 650 Euro, wobei die Hälfte dieses Betrages ohnehin angefallen wäre, wenn man die Brücke von Anfang an breiter gebaut hätte. Die andere Hälfte sind die Mehrkosten für die nachträgliche Verbreiterung. „Wir sind der Auffassung, dass diese vom Planer zu leisten sind, da die Brücke an einem Planungsfehler leidet“, so Kaiser. Seitens des Planers werde die Sache anders beurteilt.

Die zusätzlichen Kosten für die Stadt Hardegsen sollen nach Angaben des Verwaltungs-Chefs jedoch durch den Verzicht von noch ausstehenden Honorarleistungen in vergleichbarer Höhe seitens des Planers erfolgen.

Ziel sei es, die Brücke bis Frühjahr 2020 fertigzustellen.

LED-Beleuchtung

Bezüglich der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik hat der Verwaltungsausschuss einen Beschluss des Ortsrates Espol bestätigt. Der hatte sich nach einer erneuten Beurteilung des Sachverhaltes erneut für eine Nachtabsenkung ausgesprochen.

Insgesamt wird sich die Umrüstung der Beleuchtung im gesamten Stadtgebiet bis Ende April hinziehen. Das teilte Bauamtsleiterin Karin Stutz mit.

Aufgrund von Personalausfällen und diversen Krankheitsfällen habe die beauftragte Firma Rode aus Celle um eine entsprechende Verlängerung der Projektlaufzeit gebeten. Ursprünglich sollte die Frist am 29. Februar enden.

Schotter nicht belastet

Nachdem der Rat der Stadt Hardegsen in seiner Sitzung im Dezember zunächst nur unter Vorbehalt eine Sachspende von 1000 Tonnen Schotter im Wert von 10 000 Euro für den Wildpark angenommen hatte, hat der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 20. Januar dieser Spende zugestimmt. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Unklar war, ob der Schotter, der für Bauarbeiten der Bahn in Ertinghausen benötigt wurde und für den es anschließend keine Verwendung mehr gab, belastungsfrei war. Das ist durch ein entsprechendes Gutachten bestätigt worden.

Spenden für die Stadt

In der jüngsten Sitzung nahm der Rat folgende weitere Spenden an: 13 400 Euro von der Sparda-Bank Hannover für das Projekt Mehrgenerationenplatz am Büh, 3300 Euro für die technische Ausstattung der Grundschule Hardegsen und 2000 Euro von der Planungsgruppe Puche für die Ausrichtung des ersten Niedersächsischen Burgentags in Hardegsen.