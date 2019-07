Seit zwei Monaten kein Handynetz in Trögen

Kein Empfang: Lediglich das D1-Netz der Telekom funktioniert derzeit in Trögen. Kunden anderer Anbieter können sich recken und strecken wie sie wollen – das Telefo nieren mit dem Handy ist für sie in der Hardegser Ortschaft nicht möglich.

Trögen – Die alten Zeiten, in denen man nur über das Festnetz telefonieren konnte, sind nach Trögen zurückgekehrt – zumindest für die Handynutzer, die keinen Vertrag mit der Telekom haben.

In der Hardegser Ortschaft funktioniert derzeit nämlich nur noch das D1-Netz. Kunden anderer Anbieter sind sauer, denn sie können bereits seit dem 20. Mai dieses Jahres in ihrem Heimatort nicht mehr mit dem Handy telefonieren.

„Erst nachdem wir mehrfach nachgefragt haben, warum das Netz nicht funktioniert, hat man uns mitgeteilt, dass man den Sender aus technischen Gründen abschalten musste“, beschreibt Oswald Hess, der Kunde bei O2 ist, die Situation.

„Ich hätte da erwartet, dass die Kunden über einen solchen Schritt vorab informiert werden, und dass man diese eingeschränkte Leistung automatisch bei der monatlichen Abrechnung berücksichtigt und eine Gutschrift erhält, aber das ist alles nicht passiert.“

„Als ich mich über das Festnetz telefonisch bei der Beschwerdestelle erkundigt habe, hat man mir gesagt, ich soll mich an den O2-Laden vor Ort wenden“, berichtet eine betroffene Einwohnerin. Dort habe sie dann die Auskunft erhalten, sie solle die Beschwerdestelle anrufen. „Ich habe zu hören bekommen, dass die Reparaturarbeiten etwas länger dauern, weil man die nötigen Ersatzteile nicht bekommt“, ergänzt ein weiterer O2-Kunde. „Und mit Hinweis darauf, dass es in Deutschland Großprojekte wie Flughäfen gebe, die auch ihre Zeit bräuchten und nicht fertig würden, hat man mir geraten, mich nicht aufzuregen.“

„Die Netzprobleme sind nicht nur auf Trögen beschränkt“, sagt Ortsbürgermeister Mathias Gabeler. „Alle Weperdörfer sind betroffen, und auch in Fredelsloh kann ich nicht mit meinem Handy telefonieren.“

Auch er sei mit dem Verhalten seines Mobilfunkanbieters in dieser Angelegenheit unzufrieden und hätte gern gewusst, wie lange sich die Kunden noch gedulden müssen.

Die HNA hat diese Frage an die Telefonica Germany GmbH weitergeleitet, die das O2-Netz betreibt. Die Antwort dürfte die Betroffenen an der Weper aber vermutlich enttäuschen: „Im Zuge von Netzumbauarbeiten an den umliegenden Mobilfunkstandorten kann es für unsere Kunden in Trögen aktuell leider zu lokalen Einschränkungen bei der mobilen Telefonie und Datennutzung kommen, was wir sehr bedauern“, teilt Pressesprecher Florian Streicher mit.

Die erforderlichen technischen Maßnahmen seien jedoch recht umfangreich und entsprechend komplex, erklärt Streicher weiter.

Derzeit sei daher noch nicht absehbar, wie lange die Arbeiten noch dauern werden. „Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen.“