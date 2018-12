Sieben Verletzte durch Gasvergiftung

Lauenberg. Großeinsatz von Rettungsdienst und Feuerwehr am Sonntagmorgen in Lauenberg bei Dassel.

Dort war in einem Landgasthof durch einen technischen Defekt an der Heizungsanlage Gas ausgetreten, sieben Personen erlitten Kohlenmonoxidvergiftungen. Zwei Verletzte kamen mit Rettungshubschraubern in Kliniken in Göttingen und Halle.

Gegen 8 Uhr hatten Mitarbeiter der Gaststätte über Schwindelanfälle geklagt, so ein Polizeisprecher am Sonntagnachmittag, darum wurde der Rettungsdienst alarmiert. Als die Rettungsassistenten eintrafen, schlugen sofort ihre Warnmelder an, die unter anderem auf Kohlenmonoxid reagieren.

Sofort wurde Großalarm ausgelöst, der Landgasthof evakuiert. Die fünf anderen Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die anderen Gäste des Gasthofs kamen in anderen Pensionen der Umgebung unter.

Nach Auskunft eines Polizeisprechers habe zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr für die Personen in dem Gasthof oder die Bevölkerung bestanden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.