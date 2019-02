Spendenaktion war erfolgreich: Hündin Nela passt perfekt zum dreijährigen Justus

Große Freude und Dankbarkeit bei Familie Kaiser: Die Spendenaktion für einen Assistenzhund, der den an Infantiler Cerebralparese erkrankten Sohn Justus im Alltag unterstützen soll, wurde nun erfolgreich beendet.

Die erforderlichen 26.000 Euro sind zusammengekommen. Doch damit noch nicht genug. Auch der passende Vierbeiner ist bereits gefunden: Die sieben Monate alte Labrador-Hündin Nela wird den dreijährigen Justus aus Gillersheim in Zukunft nicht mehr von der Seite weichen und ihn und seine Familie aktiv im Alltag unterstützen.

„Wir sind überglücklich und danken allen Unterstützern für diese tolle Hilfe“, ist Nicola Kaiser nach wie vor überwältigt von der Welle der Hilfsbereitschaft, die sie und ihr Mann nach ihrem öffentlichen Aufruf in der HNA Anfang Dezember erfahren haben.

Vergangenen Samstag lernten sich Justus und Nela das erste Mal kennen. Als er mit seiner Familie das zu seinen Gunsten veranstaltete Benefizkonzert in Krebeck besuchte, wurden er und seine Eltern vom Verein Patronus Assistenzhunde überrascht. Geschäftsführer Thomas Gross war ebenfalls dort – und hatte Hündin Nela dabei. Nach einem ersten „beschnuppern“ hatten Justus und die junge Labrador-Hündin dann den ganzen Sonntag Zeit, sich in Ruhe kennenzulernen.

„Es hat sofort gepasst“, erzählt Nicola Kaiser. Alle hätten schnell bemerkt, dass es zwischen dem Dreijährigen und der Hündin gefunkt habe. „Justus hat direkt gesagt: ‘Das ist mein Hund.’“, sagt seine Mutter.

+ Sie wollten ihrem Sohn Justus einen Assistenzhund schenken: Dafür waren Nicola, Henning und ihre Tochter Carlotta aus Gillersheim auf Spenden angewiesen. © Maurice Morth

Bis Nela aber bei Familie Kaiser einzieht, wird es noch eine Weile dauern, denn zunächst muss sie noch weiter für ihre künftigen Aufgaben ausgebildet werden – zehn bis zwölf Monate wird das noch in Anspruch nehmen. Dazu gehört unter anderem das Tragen eines Gestells, das es Justus ermöglichen soll, sich an ihr festzuhalten und mit ihrer Hilfe zu laufen – denn das sei das Ziel, so Nicola Kaiser. „Um sich an ihr hochzuziehen, wird er sich aber sicherlich auch mal an ihrem Fell festhalten. Auf derartige Situationen soll Nela unter anderem vorbereitet werden, denn Hund und Partner müssen sich absolut vertrauen“, erklärt Nicola Kaiser. Natürlich wird die Hündin aber auch darauf trainiert, Türen für Justus zu öffnen und Hilfe zu holen.

Auf das nächste Wiedersehen muss der Dreijährige jedoch gar nicht so lang warten. Im Juni geht es für ihn, seine Eltern und Schwesterchen Carlotta nach Köln, wo Hündin Nela mit ihrer Trainerin zuhause ist. „Wir werden dort ein erstes gemeinsames Wochenende verbringen“, sagt Nicola Kaiser.

Vor dem endgültigen Einzug der Assistenzhündin wird das Hund-Trainer-Gespann dann außerdem bei Kaisers zuhause über drei Wochen ein Intensiv-Training mit der ganzen Familie absolvieren.

Dass eine Spendensumme wie die 26.000 Euro der Kaisers derart schnell zusammengekommen ist, habe der Verein so auch noch nie erlebt.

„In der Regel fehlt am Ende häufig noch ein bestimmter Betrag, der dann durch eine Stiftung aufgefüllt wird“, erzählt Nicola Kaiser. Im Fall von Justus war dies nicht nötig. „Und das ist einfach unglaublich toll.“