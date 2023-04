Stadt Northeim bereitet Notfall-Anlaufpunkte vor

Koffer für die Katastophe

+ © Mönkemeyer, Niko Alles für den Notfall: Ordnungsamtsleiter Uwe Ritter (links) und Wilhelm Busse, zuständig bei der Stadt Northeim für Brand- und Katastrophenschutz, mit dem Material für die geplanten Notfall-Anlaufpunkte. © Mönkemeyer, Niko

Bald gibt es Notfall-Anlaufpunkte in allen Ortschaften im Landkreis.

Northeim – Im gesamten Landkreis bereiten sich die Kommunen mit der Einrichtung sogenannter Notfall-Anlaufpunkte darauf vor, im Katastrophenfall besser als bisher gerüstet zu sein. Im Northeimer Rathaus wird dafür jetzt das Material zusammengestellt.

„Das Ganze ist eine reine Vorsorgemaßnahme für ein Szenario, das hoffentlich niemals eintreten wird“, sagt Uwe Ritter, Leiter des Northeimer Ordnungsamtes (Bürgerdienste) und betont, dass es keine konkrete Bedrohungs- oder Gefährdungslage gebe. Hintergrund sei lediglich, dass sich die Verwaltungen aufgrund der weltpolitischen Lage und der durch den Klimawandel bedingten zunehmenden Wetterkapriolen auf alle Eventualitäten vorbereiten wollen.

In der Northeimer Kernstadt werden nach den Worten Ritters insgesamt drei Notfall-Anlaufpunkte eingerichtet, einer im Rathaus und zwei weitere in Schulen. In den 15 Ortschaften wird es in den Dorfgemeinschaftshäusern oder anderen zentralen Gebäuden jeweils einen Anlaufpunkt geben.

Wenn die Verteilung des Materials abgeschlossen ist, wird es laut Ritter einen Flyer geben, der an alle Haushalte im Kreisgebiet verteilt wird und in dem sämtliche Standorte vermerkt sind.

Zu der Ausrüstung gehört jeweils ein Satellitentelefon samt Akku und Antenne, mit dem die Ortsvorsteher in den Ortschaften auch im Falle eines kompletten Ausfalls des Strom-, Telefon- oder Mobilfunknetzes, wie es zum Beispiel bei der Flutkatastrophe im Ahrtal der Fall war, die jeweilige Stadt- oder Gemeindeverwaltung erreichen können. Außerdem gibt es pro Anlaufpunkt einen Koffer mit diversen Gegenständen, die bei Not- oder Katastrophenfällen benötigt werden. Dazu gehören unter anderem ein Megafon mit Handmikrofon und Sirene, ein Baustrahler, ein Solarradio, Material zum Absperren, Desinfektionsmittel und ein Wasserkocher sowie Dinge, die laut Ritter auch jeder Privathaushalt für den Fall der Fälle bereit halten sollte: zum Beispiel Batterien, Feuerzeuge, Streichhölzer, Taschenlampen und Kerzen.

Neben der Einrichtung der Notfall-Anlaufpunkte hat sich die Northeimer Stadtverwaltung auch mit der Anschaffung eines Notstromaggregats für den Notfall gewappnet. „Den ersten Probelauf gab es vorsichtshalber nicht bei laufendem Verwaltungsbetrieb“, berichtet Ritter, „aber es hat alles gut funktioniert, und sogar der Fahrstuhl lief.“

Da im Falle eines längeren weiträumigen Stromausfalls die Infrastruktur weitestgehend lahmgelegt ist, rät das Ordnungsamt der Northeimer Stadtverwaltung allen Bürgern, sich einen Grundvorrat anzulegen, mit dem man 14 Tage lang ohne Einkauf überstehen kann. Für eine Person sind das unter anderem 28 Liter Getränke, etwa 5 Kilo Brot, Kartoffeln, Nudeln und Reis, 6 Kilo Gemüsekonserven, 2 Kilo Fisch- und Fleischkonserven sowie ein halbes Kilo Fette und Öle. (Niko Mönkemeyer)