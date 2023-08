Städte und Gemeinden vor Personalkollaps

Von: Axel Gödecke

Das Rathaus in Northeim am Scharnhorstplatz. © Weiss, Olaf

Die Kommunen auch im Kreis Northeim können Stellen immer schwerer besetzen

Northeim – Noch vor 10 Jahren hatten Kreise, Städte und Gemeinden keine Probleme, Nachwuchs zu finden, der Öffentliche Dienst als sicherer Arbeitsplatz war gefragt. Doch das ist Schnee von gestern. Der Fachkräftemangel hat auch Rathäuser und Bauhöfe und andere kommunale Einrichtungen erreicht, auch im Landkreis Northeim.

Allein die Stadt Northeim mit ihren rund 357 Beschäftigten hat ohne den Bereich Kindertagesstätten 26 freie Stellen zu vergeben. Damit ist sie Spitzenreiter im Landkreis. Viele Stellen müssten teilweise mehrfach ausgeschrieben werden, sagt Stadtsprecherin Anna-Lisa Hummel zum Problem Personalknappheit. Beispielhaft seien Stellen im Reinigungsbereich, in der Veranstaltungstechnik und im Ingenieurbereich mit Schwerpunkt Tiefbau zu nennen.

Im Kita-Bereich sind nach Angaben von Hummel aktuell zwar nahezu alle Stellen besetzt, es liefen aber Dauerausschreibungen, um frei werdende Stellen schnell wieder besetzen zu können. Für die neue Kita in der Südstadt würden zudem noch zwei Fachkräfte gesucht.

Folge: Aufgrund fehlenden Personals bleiben Arbeiten länger liegen, im Baubereich insbesondere aufwendige Ausschreibungen für Bauvorhaben. In den Kitas komme es immer wieder zu Gruppenschließungen.

Auch in den anderen Mittelzentren ist neues Personal willkommen, auch wenn hier die Knappheit längst nicht zu hoch ist wie in der Kreisstadt. In Einbeck beispielsweise laufen Ausschreibungen für zwei Leitungsstellen im Bauamt und im Team Schule/Sport. Im Kitabereich habe man zwar frisch alle Stellen besetzen können, doch das werde immer schwieriger. Krankheitsausfälle in Kitas könnten kaum aufgefangen werden, sodass es teils zu Gruppenschließungen komme, so Frank Prior, Sachgebietsleiter bei der Stadt Einbeck. Probleme gebe es vor allem bei Berufen, die die Stadt nicht selbst ausbilde. Neben Erziehern seien dies insbesondere Stellen für Bau-Ingenieure. Nicht nur bei Leitungskräften sei die Bewerberlage sehr überschaubar, auch bei „normalen“ Sachbearbeiterstellen bekomme man kaum noch qualifizierte Bewerbungen.

Das bestätigt auch Uslars Bürgermeister Torsten Bauer. Insbesondere im Bereich der technischen Berufe hätten Ausschreibungen mangels Bewerbungen oder wegen nicht geeigneter Bewerbungen wiederholt werden müssen. Aktuell seien aber alle 96 Stellen besetzt.

13 Stellen beim Landkreis offen

Auch die Kreisverwaltung Northeim sucht dringend Personal. Laut Pressesprecherin Tanita Schebitz sind aktuell 13 Stellen zu besetzen. Probleme gebe es insbesondere bei der Besetzung von Stellen mit bestimmten Qualifikation wie Ärzte, Sozialpädagogen, Ingenieure, Techniker sowie zunehmend auch bei höherwertigen (mit Hochschulbildung) Stellen im Verwaltungsdienst sowie bei IT-Fachkräften.

Auch die kleineren Kommunen im Landkreis haben mit der Nachwuchsgewinnung oder Neubesetzung von frei werdenden Stellen in ihren Verwaltungen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen zu kämpfen.



Nörten-Hardenberg

So beobachte der Flecken Nörten-Hardenberg nach den Worten seiner Bürgermeisterin Susanne Glombitza schon seit längerem ein nachlassendes Interesse an einer Beschäftigung im öffentlichem Dienst. Die Anzahl der Bewerbungen auf Ausbildungsstellen und auch auf unbefristete Stellenangebote sei deutlich zurückgegangen. Glombitza: „Vakante Stellen konnten daher in der Vergangenheit teilweise erst nach mehreren Ausschreibungsverfahren besetzt werden.“



Sie nennt folgende Hauptgründe: Keine qualifizierten Bewerbungen, Zurückziehen von Bewerbungen, keine Reaktion auf Einladungen zum Vorstellungsgespräch, Absage wegen zu geringer Verdienstmöglichkeiten, Absagen aufgrund anderer Arbeitsplatzentscheidungen oder Absagen ohne Grund.



Betroffen seien hiervon alle Bereiche der öffentlichen Verwaltung, darunter neben Verwaltungspersonal auch pädagogische Fachkräfte in den Kitas und Reinigungspersonal. Der Flecken Nörten-Hardenberg als kleiner Arbeitgeber erwarte, dass sich die Situation in den nächsten Jahren weiter verschärfen wird. Glombitza: „Noch sind wir in der glücklichen Lage, dass zurzeit alle Stellen besetzt sind.“



Moringen

Die Stadt Moringen vermeldet auf HNA-Anfrage aktuell vier unbesetzte Stellen (eine heilpädagogische Fachkraft, eine Erzieherin oder sozialpädagogische Assistenz, eine Erzieherin, eine Hauswirtschaftskraft). Hinzu kämen vier Stellen für Auszubildende zur sozialpädagogische Assistenz.



„Bisher konnten wir die Stellen eigentlich immer mit geeigneten Bewerbern besetzen. Die Ansprüche der Bewerber, insbesondere der jüngeren Kräfte, haben sich aber verändert und im öffentlichen Dienst sind wir an den Tarifvertrag gebunden, sodass nur wenig Verhandlungsspielraum bleibt“, sagt Bürgermeisterin Heike Müller-Otte. Und gerade als kleine Kommune stehe man im großen Konkurrenzkampf zum Landkreis oder Arbeitgebern wie der Stadt Göttingen.



Kalefeld

Der Kalefelder Bürgermeister Jens Meyer betont zwar, dass derzeit keine Stellen in der inneren Verwaltung frei seien, was auch durch eine kontinuierliche Übernahme der eigenen Auszubildenden gelungen sei.



Meyer: „Trotzdem, durch altersbedingtes Ausscheiden von Personal in den nächsten Monaten wird es sicherlich künftig immer schwieriger, adäquates Personal zu finden.“ Dies zeige allein die immer geringer werdende Anzahl an Bewerbern für Stellen, die in den vergangenen Jahren wieder besetzt werden mussten.



Katlenburg-Lindau

In der Gemeinde Katlenburg-Lindau ist nach Angaben von Bürgermeister Uwe Ahrens aktuell eine Stelle in leitender Funktion im Bauamt zu vergeben.



In der von der Gemeinde betriebenen Kindertagesstätte seien alle Stellen besetzt. Ahrens: „Es ist aber zu vermerken, dass die Anzahl von Bewerbungen bei ausgeschriebenen Stellen in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist.“



Bad Gandersheim

Bei der Stadt Bad Gandersheim sind nach Angaben von Christin Baye aktuell drei Stellen innerhalb der Stadtverwaltung zu besetzen. Vier weitere Stellen seien zwar aktuell noch frei, würden jedoch zum 1. September beziehungsweise 1. Oktober wieder besetzt. Auch in der Kurstadt habe sich die Situation in den vergangenen Jahren bei Stellenausschreibungen verschärft, so die Stadtmitarbeiterin weiter. So habe es beispielsweise Probleme bei der Besetzung von Fachpersonal für die Stadtjugendpflege, für das Klimaschutzmanagement und für die Finanzbuchhaltung gegeben. (Axel Gödecke)